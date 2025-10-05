Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie nad ranem została ponownie otwarta - poinformowało lotnisko w Wilnie na swojej stronie internetowej. Została ona wcześniej zamknięta z powodu przelotu przemytniczych balonów.

Lotnisko w Wilnie / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę w nocy portal LRT.lt podał, powołując się na litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC), że przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie została zamknięta po wykryciu obiektów latających w pobliżu miejscowości Baltāja Voka.

"NKVC potwierdziło, że w kierunku lotniska w Wilnie leciało łącznie 13 balonów z przemytem" - poinformował portal. Dodał, że decyzja o zamknięciu przestrzeni powietrznej została podjęta z powodu zagrożenia dla startów i lądowań samolotów.

Według LRT przestrzeń powietrzna miała być zamknięta do godziny 02.45 czasu lokalnego (01.45 czasu polskiego) ale na stronie internetowej lotniska w Wilnie pojawiła się informacja, że pozostanie zamknięta do godziny 04.30 (03.30 czasu polskiego).

Zgodnie z wpisem lotniska w Wilnie przestrzeń powietrzna nad portem została otwarta o godz. 04.50 czasu lokalnego (3.50 w Polsce).

Portal przypomniał, że to nie pierwszy podobny przypadek na lotnisku w Wilnie. 27 września w Wilnie odnotowano trzy niedozwolone loty dronów w pobliżu lotniska. Wcześniej 21 sierpnia zgłoszono również obecność drona. W obu przypadkach loty zostały tymczasowo zawieszone, a samoloty przekierowane na inne lotniska.