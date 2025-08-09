Ewakuacja w Czyżewie w powiecie wysokomazowieckim w Podlaskiem. W tamtejszych zakładach produkujących środki czystości doszło do reakcji chemicznej, w wyniku której powstały groźne opary.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Czyżew (powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie).

Pewien granulat w wyniku reakcji chemicznej zaczął wydzielać opary - powiedział w rozmowie z RMF FM kpt. Cezary Zalewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

W związku z uciążliwością chmury chemicznej, być może nawet nie z jej szkodliwością, ewakuowano 4 bloki mieszkalne i 15 domów jednorodzinnych, w sumie około 100 osób - wyjaśnił.

Na miejscu działają grupy chemiczne.

Stężenie substancji nie było tak duże, żeby zagrażało zdrowiu mieszkańców. Mogło jednak powodować np. podrażnienie spojówek.

Informacja wojewody

Jak napisał na platformie X wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, w zakładzie w Czyżewie "doszło do ulotnienia podchlorynu sodu".