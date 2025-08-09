Ewakuacja w Czyżewie w powiecie wysokomazowieckim na Podlasiu. W tamtejszych zakładach produkujących środki czystości doszło do reakcji chemicznej, w wyniku której powstały groźne opary.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w miejscowości Czyżew (powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie).

Pewien granulat w wyniku reakcji chemicznej zaczął wydzielać opary - powiedział w rozmowie z RMF FM kpt. Cezary Zalewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

W związku z uciążliwością chmury chemicznej, być może nawet nie z jej szkodliwością, ewakuowano 4 bloki mieszkalne i 15 domów jednorodzinnych, w sumie około 100 osób - wyjaśnił.

Na miejscu działają dwie grupy chemiczne.

Komunikaty w tej sprawie w mediach społecznościowych publikuje Urząd Miejski w Czyżewie.

"W związku z zaistniałą sytuacją w firmie Clovin prosimy wszystkich mieszkańców bloków i domów przy ul. Zarzecze o niezwłoczną ewakuację do budynku Szkoły Podstawowej!! Prosimy o zachowanie spokoju oraz pomoc osobom starszym i dzieciom" - czytamy w apelu urzędników.

Jak dodano: "Prosimy o niezwłoczne zamknięcie okien oraz pozostanie w domach do odwołania".