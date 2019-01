Adam Małysz nie ukrywał niedosytu po ostatnim konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. "Nie mogłem uwierzyć, że Dawid Kubacki stracił trzecią lokatę" - napisał na Facebooku. Kubacki, drugi w niedzielnych zawodach, zajął w całej imprezie czwarte miejsce.

Zwycięzca był znany, ale walka o miejsca na podium klasyfikacji końcowej Vierschanzentournee trwała do ostatniej serii, a nawet ostatnich skoków. Niestety, ta rywalizacja nie ułożyła się po naszej myśli. Nie mogłem uwierzyć, że Dawid Kubacki stracił trzecią lokatę w Turnieju. Choć mimo wszystko to był dla niego pozytywny występ w Turnieju Czterech Skoczni. Dwukrotnie stał na podium, dziś znów błysnął - ocenił słynny skoczek, obecnie dyrektor w Polskim Związku Narciarskim.

Co do Kamila Stocha, w całej imprezie miał problemy techniczne, głównie z pozycją na rozbiegu. Ale te wszystkie niedawne konkursy to nauka, wyciągniemy z tych wydarzeń wnioski na kolejne tygodnie - zapewnił Małysz.

Ryoyu Kobayashi pokazał, że jest nie do zatrzymania i dołączył do elitarnego grona zawodników, którzy wygrali wszystkie 4 konkursy w jednym turnieju. Ma bardzo ważną cechę - jest niesamowicie odporny psychicznie, co jest chyba kluczem do serii sukcesów - dodał.

Kobayashi jest trzecim skoczkiem, który w jednej edycji TCS wygrał wszystkie konkursy. Takim osiągnięciem mogą się jeszcze pochwalić Niemiec Sven Hannawald (2001/02) i Stoch (2017/18).

Japończyk w klasyfikacji generalnej TCS wyprzedził Niemców Markusa Eisenbichlera i Stephana Leyhe, z którym Kubacki przegrał zaledwie o 3,3 pkt.