Stan rannego w zamachu premiera Słowacji Roberta Ficy jest stabilny. Pacjent komunikuje się z otoczeniem, a parametry wskazujące na stan zapalny spadają - poinformował w poniedziałek w komunikacie szpital uniwersytecki w Bańskiej Bystrzycy.

Szpital, w którym przebywa słowacki premier / AA/ABACA / PAP

W komunikacie dyrekcja placówki podała, że rano zebrało się konsylium lekarskie oraz że szef słowackiego rządu pozostaje pod opieką lekarzy ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy. To oznacza, że stan rannego obecnie uniemożliwia jego ewentualny transport do Bratysławy.

"Stan rannego w zamachu premiera Słowacji Roberta Ficy jest stabilny; pacjent komunikuje się z otoczeniem, a parametry wskazujące na stan zapalny spadają" - brzmi najnowszy komunikat szpitala.

O stanie zdrowia Ficy od poniedziałku mają informować już tylko lekarze ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy. Codzienne konferencje prasowe wicepremiera i ministra obrony Roberta Kaliniaka w tej sprawie skończyły się w niedzielę.

Słowacki premier został postrzelony 15 maja w mieście Handlova, gdzie na wyjazdowym posiedzeniu zebrał się rząd. Do Ficy kilka strzałów oddał 71-letni Juraj C. Jego czyn został uznany za motywowany politycznie.

Zamachowiec tymczasowo aresztowany