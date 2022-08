"To badania lekarskie powinny kwalifikować czy kierowca jest zdolny do jazdy" - tak o granicy wieku kierowców autobusów mówił Rafał Jańczuk. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych odniósł się do wypadku w Chorwacji w porannym programie 7 pytań o 7:07 w naszym internetowym radiu RMF24.