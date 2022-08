Do Polski przyleci w środę kolejnych trzech pacjentów, którzy ucierpieli w wypadku autokaru w Chorwacji – przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski.

Miejsce wypadku polskiego autobusu / Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL / PAP

"Do Polski sprowadzamy dziś kolejnych trzech pacjentów z Zagrzebia, którzy ucierpieli w tragicznym wypadku autokaru. Do Chorwacji poleciał po nich samolot LPR. Wszyscy są w stanie stabilnym. Jeżeli stan pozostałych pacjentów na to pozwoli, wkrótce kolejny lot" - napisał szef MZ na Twitterze.

Do wypadku polskiego autokaru doszło 6 sierpnia nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu. W wypadku zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Wszystkie ofiary to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Medjugorie.

Biuro działało nielegalnie

Biuro podróży "U Brata Józefa", organizujące wyjazd pielgrzymów do Medjugorje autokarem, który rozbił się w Chorwacji, działało nielegalnie. Nie było ono wpisane do rejestru organizatorów turystycznych. Marszałek województwa mazowieckiego złożył właśnie w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

To oznacza, że klienci biura nie są objęci gwarancją ubezpieczeniową, jaka przysługuje turystom korzystającym z usług zarejestrowanych biur podróży. Urząd marszałkowski skierował sprawę do organów ścigania" - przekazało w czwartek biuro prasowe kancelarii marszałka woj. mazowieckiego.