Jak dowiedział się reporter RMF FM, jest akt oskarżenia wobec Jarosława M. właściciela świadczącej usługi turystyczne firmy "U Brata Józefa". To on w sierpniu ubiegłego roku zorganizował pielgrzymkę do Medjugorie, podczas której doszło do wypadku autokaru. Zginęło wówczas 12 osób, a 32 zostały ranne.