Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach do sejmiku woj. małopolskiego, uzyskując 24 mandaty. Oznacza to, że PiS będzie mogło samodzielnie rządzić. Koalicja Obywatelska będzie miała 11 radnych, a PSL czterech. To wyniki jakie w nocy podała Wojewódzka Komisja Wyborcza w Krakowie. W małopolskim sejmiku jest 39 radnych. PiS w wyborach do sejmiku uzyskało 43,5 proc. głosów, Koalicja Obywatelska miała 22,6 proc. poparcia, PSL 10,0, a komitet Kukiz’15 z wynikiem 5,76 proc. co prawda przekroczył próg wyborczy, ale nie uzyskał mandatu. Nieoficjalnie wśród kandydatów na marszałka małopolski wymieniany jest były rzecznik rządu Rafał Bochenek (PiS).

