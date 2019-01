Unia Europejska pozostaje nieugięta. "Umowa dotycząca warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie podlega renegocjacji" – napisał rzecznik szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska w oświadczeniu skonsultowanym ze stolicami 27 krajów UE.

Izba Gmin za renegocjacją umowy wyjścia z Unii Europejskiej Brytyjska Izba Gmin zagłosowała za poprawką wyrażającą poparcie dla umowy wyjścia z Unii Europejskiej - jeśli rządowi uda się zamienić kontrowersyjny mechanizm awaryjny dla Irlandii Płn. na nowy, alternatywny zapis. czytaj więcej

Brytyjska Izba Gmin zagłosowała we wtorek wieczorem za poprawką wyrażającą poparcie dla umowy wyjścia z Unii Europejskiej, jeśli rządowi uda się zamienić kontrowersyjny mechanizm awaryjny dla Irlandii Płn. - tzw. backstop, na nowy, alternatywny zapis.



Jak poinformował rzecznik Tuska w przesłanym oświadczeniu, stanowisko, które prezentuje, zostało omówione z rządami 27 państw członkowskich.



W dokumencie zaznaczono, że zawarte w ubiegłym roku "porozumienie rozwodowe" jest i pozostaje najlepszym, a także jedynym sposobem zapewnienia uporządkowanego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.



Mechanizm backstopu jest częścią tej umowy, która nie jest otwarta do renegocjacji. Konkluzje Rady Europejskiej z grudnia są bardzo jasne w tej kwestii; (...) wzywamy rząd Wielkiej Brytanii, aby jak najszybciej wyjaśnił swoje zamiary dotyczące dalszych kroków - wskazał rzecznik szefa Rady Europejskiej.



Dodał jednocześnie, że gdyby intencje Wielkiej Brytanii dotyczące przyszłego partnerstwa miały ewoluować, Unia Europejska byłaby gotowa ponownie rozważyć swoją ofertę i dostosować treść oraz poziom ambicji zawartych w deklaracji politycznej, przestrzegając przy tym ustalonych zasad. Deklaracja ta dotyczy przyszłych relacji UE i Wielkiej Brytanii.



Gdyby istniał uzasadniony wniosek Zjednoczonego Królestwa w kwestii przedłużenia (ram czasowych wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - PAP), 27-ka jest gotowa rozważyć go i zdecydować w tej kwestii jednomyślnie - zastrzegł. Dodał, że państwa członkowskie podejmą tę decyzję biorąc pod uwagę uzasadnienie takiego wniosku i czas ewentualnego przedłużenia, a także potrzebę zapewnienia funkcjonowania instytucji UE.



Będziemy kontynuować przygotowania do wszystkich scenariuszy, w tym tego bez umowy ws. Brexitu. Będziemy również kontynuować unijny proces ratyfikacji porozumienia zawartego z rządem Wielkiej Brytanii - podsumował rzecznik.