Najnowsza analiza opublikowana w czasopiśmie "BMJ Nutrition Prevention & Health" rzuca nowe światło na popularne przekonania dotyczące wody gazowanej. Choć wielu uważa, że napój ten może wspomagać odchudzanie i poprawiać metabolizm, naukowcy wskazują, że jego wpływ na organizm jest w rzeczywistości bardzo ograniczony. Eksperci podkreślają, że kluczowe dla zdrowia i kontroli masy ciała pozostają zbilansowana dieta i regularna aktywność fizyczna.

Czy picie wody gazowanej pomaga schudnąć? Naukowcy rozwiewają wątpliwości

Woda gazowana może nieznacznie obniżać poziom cukru we krwi i przyspieszać metabolizm, ale jej wpływ na odchudzanie jest minimalny.

Długotrwałe spożywanie dużych ilości wody gazowanej może powodować dolegliwości trawienne, zwłaszcza u osób z problemami żołądkowo-jelitowymi.

Eksperci zalecają umiar i podkreślają, że skuteczna kontrola masy ciała opiera się na zdrowej diecie i aktywności fizycznej.

Woda gazowana a metabolizm - co mówią badania?

Woda gazowana od lat cieszy się popularnością jako alternatywa dla słodzonych napojów. Wiele osób sięga po nią z nadzieją na wsparcie procesu odchudzania oraz poprawę trawienia. Najnowsza analiza naukowa, której wyniki opublikowano w prestiżowym czasopiśmie "BMJ Nutrition Prevention & Health", przynosi jednak chłodne spojrzenie na te przekonania.

Minimalny wpływ na poziom cukru i metabolizm

Według badania przeprowadzonego przez Akirę Takahashiego z Centrum Dializ Tesseikai Neurosurgery Hospital w Japonii, woda gazowana rzeczywiście może wywoływać pewne zmiany w organizmie. Spożycie tego napoju może nieznacznie obniżać poziom glukozy we krwi oraz stymulować metabolizm. Dzieje się tak, ponieważ dwutlenek węgla (CO2) zawarty w wodzie gazowanej jest wchłaniany do krwiobiegu, gdzie przekształca się w wodorowęglan, co prowadzi do wzrostu zasadowości krwi i nasilenia procesu glikolizy beztlenowej w czerwonych krwinkach.

Jednak, jak podkreślają naukowcy, efekt ten jest bardzo niewielki. Przykładowo, podczas czterogodzinnej sesji hemodializy, w której krew jest filtrowana i nasycana CO2, zużycie glukozy wynosi zaledwie 9,5 grama na 48 tysięcy mililitrów krwi. W przypadku codziennego spożycia wody gazowanej, wpływ na poziom cukru i metabolizm jest więc praktycznie niezauważalny.

Możliwe skutki uboczne nadmiernego spożycia

Warto również pamiętać, że nadmierne spożycie wody gazowanej może prowadzić do nieprzyjemnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Do najczęstszych problemów należą wzdęcia, gazy oraz nasilenie objawów u osób cierpiących na zespół jelita drażliwego lub chorobę refluksową przełyku. Specjaliści zalecają więc umiar i ostrożność, zwłaszcza osobom z istniejącymi schorzeniami żołądkowo-jelitowymi.

Eksperci: Umiar i zdrowy rozsądek

Podsumowując, choć woda gazowana może nieznacznie wpływać na metabolizm i poziom cukru we krwi, jej działanie jest zbyt słabe, by miało znaczenie dla kontroli masy ciała. Najnowsza analiza naukowa nie potwierdza popularnych przekonań o odchudzających właściwościach tego napoju. Eksperci podkreślają, że najważniejsze dla zdrowia pozostają zbilansowana dieta, aktywność fizyczna oraz rozsądne podejście do spożywania wszelkich napojów, w tym wody gazowanej.