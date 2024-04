Blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybierzemy już 7 kwietnia (lub - w przypadku drugiej tury w wyborach na włodarza miejscowości - 21 kwietnia) w wyborach samorządowych w Polsce. W tym artykule znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące głosowania.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kiedy odbędzie się głosowanie?

Głosować w wyborach samorządowych 2024 będziemy mogli w niedzielę, 7 kwietnia, w godzinach 7:00-21:00.

W miastach i gminach, w których żaden z kandydatów nie uzyska tego dnia powyżej 50 proc. głosów, odbędzie się druga tura wyborów - 21 kwietnia. Również w godzinach 7:00-21:00.

Kogo wybieramy?

W wyborach samorządowych w 2024 roku wybierzemy radnych do rad gmin, rad miast i gmin oraz rad miejskich.

Wybierać będziemy również radnych powiatowych. W przypadku miast na prawach powiatu (np. Kraków, Katowice czy Wrocław) wybieramy wyłącznie radnych do rady miejskiej (nie ma rady powiatu).

Przed nami wybór również radnych do sejmiku województwa, a także włodarzy miast i gmin - wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Jak głosować?

Większość z nas dostanie 4 karty do głosowania - dla wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i na wójta/burmistrza/prezydenta. Również 4 karty do głosowania otrzymamy w Warszawie - tam mieszkańcy wybiorą skład rady miasta, rady dzielnicy, sejmiku, a także prezydenta.

W przypadku miast na prawach powiatu otrzymamy 3 karty do głosowania - w przypadku rady miejskiej, sejmiku województwa i włodarza miejscowości.

Na każdej z kart oddajemy tylko jeden głos. Ważnie oddany głos to dwie przecinające się linię z punktem przecięcia wewnątrz kratki.

Kiedy wyniki?

Zbiorcze wyniki głosowania w wyborach samorządowych mogłyby być ogłoszone w środę 10 kwietnia - ocenia szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Wcześniej wyniki głosowania ogłoszą terytorialne komisje wyborcze.

To są najtrudniejsze wybory, w których są cztery akcje wyborcze. Na pewno będą trwały kilka dni. Obwodowe komisje wyborcze mają najwięcej pracy. Myślę, że ogłoszenie wyników wyborów przez PKW mogłoby być w powyborczą środę - powiedziała Pietrzak.

Najważniejsze liczby

W kwietniowych wyborach samorządowych w całej Polsce wybierzemy 46 558 radnych, z czego 39 416 do rad gmin, miast i miejskich, 6170 do rad powiatów, 552 do sejmików wojewódzkich, a 420 do rad dzielnic Warszawy.

W całym kraju wszystkie komitety wyborcze zarejestrowały 183 121 kandydatów na radnych, z czego 5440 to kandydaci na radnych sejmików województw, 42 671 to kandydaci na radnych powiatów, 45 022 to kandydaci na radnych gmin, miast i miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców, 87 424 to kandydaci na radnych gmin, miast i miejskich do 20 tys. mieszkańców, a 2564 to kandydaci na radnych dzielnic Warszawy.

Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika

W wyborach samorządowych, oprócz tradycyjnego głosowania w lokalu wyborczym, możliwe jest głosowanie korespondencyjne oraz przez pełnomocnika. Aby skorzystać z tych form głosowania, należało w marcu złożyć odpowiednie wnioski w urzędzie gminy albo do komisarza wyborczego.

Głosować korespondencyjnie albo przez pełnomocnika mogą tylko wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Nakładka w alfabecie Braille'a

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda niepełnosprawnemu wyborcy, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę.

Po oddaniu głosu wyborca zobowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Wyborcy z niepełnosprawnością

Wyborcy z niepełnosprawnością, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter. Nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny.

Co ważne, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego komisja jest zobowiązana do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Ci kandydaci mają łatwiej

W nadchodzących wyborach samorządowych w 412 gminach zarejestrowano tylko po jednym kandydacie na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej. Większość z nich została zgłoszona przez komitety wyborcze wyborców, a103 kandydatów należy do partii politycznych.

Wśród kandydatów, którzy nie mają konkurencji w wyborach samorządowych, jest 116 kandydatów na burmistrzów i 294 kandydatów na wójtów. Kontrkandydatów nie mają też ubiegający się o reelekcję prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński i włodarz Stargardu Rafał Zając.

Podobna sytuacja występuje również w wielu okręgach do rad gmin.

3330 kandydatów do rad gmin nie potrzebuje głosów wyborców, by zdobyć mandat w wyborach samorządowych - w okręgach wyborczych, w których startują, są jedynymi zgłoszonymi kandydatami, a w takim wypadku głosowania się nie przeprowadza.