Osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na pomoc w dotarciu do lokalu wyborczego. W najbliższą niedzielę, w dzień wyborów samorządowych, osoby, które mają problem z samodzielnym poruszaniem, przetransportują busy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Chęć skorzystania z transportu trzeba jednak zgłosić.

Na transport do lokalu wyborczego może liczyć osoba posiadająca zaświadczenie o niepełnosprawności. / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie /

7 kwietnia, w dniu wyborów samorządowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie będzie realizował przewóz osób z niepełnosprawnością do komisji wyborczych. Z usługi mogą skorzystać osoby legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać od środy do piątku w godzinach 8 - 14 pod numerami telefonów: 91 42 43 555 lub 697 066 240. Pod powyższymi numerami telefonów udzielane będą także wszelkie informacje dotyczące przewozów.



Osoba z niepełnosprawnością, dla której realizowany będzie transport, musi mieć ze sobą ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które trzeba będzie okazać kierowcy.



Jeżeli jest potrzeba wsparcia w dotarciu do samochodu i później w przemieszczeniu się do lokalu wyborczego, to taka osoba musi mieć ze sobą opiekuna. Oczywiście takiego opiekuna też w ramach tego transportu przewieziemy - mówi Maciej Homis, rzecznik miasta do spraw społecznych.

Transport będzie realizowany 7 kwietnia 2024 r. w godzinach 9 - 15 w miarę istniejących możliwości przewozowych, wynikających z kolejności przyjmowanych zgłoszeń. W czasie ostatnich wyborów parlamentarnych na taką pomoc mogło liczyć około 40 osób.

Chcemy pomóc każdej osobie, która chce wziąć udział w wyborach, a która będzie miała kłopot z dotarciem do lokalu wyborczego. Myślimy tu głównie o transporcie osób, które miałyby problem ze skorzystaniem nawet z dostosowanej. Dlatego zawsze oferujemy takie wsparcie, przy każdych wyborach, także wyborach samorządowych - dodaje Maciej Homis.