Prezydent Andrzej Duda z poparciem 61,34 proc. wyborców wygrał II turę w Końskich, a kandydat KO Rafał Trzaskowski z poparciem 66,02 proc. zwyciężył w Lesznie. W tych miejscowościach miało dojść do debat między kandydatami. Do Końskich przyjechał jednak tylko Duda, a do Leszna – Trzaskowski.

