Znamy wyniki pierwszego sondażu po oficjalnym ogłoszeniu przez Platformę Obywatelską kandydatury Rafała Trzaskowskiego. Według badania United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” Trzaskowski może liczyć na 14 proc. poparcia, co oznacza, że to właśnie on ma największe szansę na walkę z Andrzejem Dudą w drugiej turze wyborów prezydenckich. Tuż za przedstawicielem Platformy Obywatelskiej plasuje się Szymon Hołownia. Urzędujący prezydent może liczyć na poparcie rzędu 43,7 proc.

