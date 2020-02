Jolanta Turczynowicz-Kieryłło - szefową kampanii Andrzeja Dudy, Beata Szydło - na czele sztabu programowego, Joachim Brudziński - szefem sztabu organizacyjnego, a Adam Bielan - rzecznikiem sztabu: wiadomo już, kto poprowadzi kampanię prezydencką Andrzeja Dudy. "Jest jedna moja wielka prośba (...): chciałbym, by to była kampania kulturalna, by to była kampania z szacunkiem do kontrkandydata" - mówił w czasie spotkania z dziennikarzami sam prezydent.

Andrzej Duda i Beata Szydło podczas prezentacji sztabu wyborczego prezydenta / Marcin Obara / PAP

Podczas spotkania w siedzibie sztabu Andrzej Duda podkreślał, że znaleźli się w nim zarówno doświadczeni politycy, jak i nowi ludzie.

"Mamy zawodników wypróbowanych, ale mamy też takich, którzy są naszą nadzieją. Bardzo liczę na to, że będę miał ze strony sztabu silne wsparcie, dobre działania planistyczne i przede wszystkim mobilizację dla elektoratu w całej Polsce" - mówił prezydent.

Andrzej Duda o incydentach w Pucku i obraźliwym geście Joanny Lichockiej

Duda zwrócił się również m.in. do członków swojego sztabu.

"Jest jedna moja wielka prośba - do mojego sztabu, do młodzieży, ale także do wszystkich moich rodaków. Tak, jak mówiłem: chciałbym, by to była kampania kulturalna, by to była kampania z szacunkiem do kontrkandydata, do wyborców, do zwolenników każdego z kandydatów w tych wyborach. To jest dla mnie niezwykle istotne" - przekonywał.

Odniósł się do niedawnych wydarzeń na Pomorzu, kiedy jego przeciwnicy m.in. zakłócili jego wystąpienie w Pucku, i do skandalicznego gestu posłanki PiS Joanny Lichockiej, która po przegłosowaniu przez Sejm ustawy przyznającej mediom publicznym dodatkowe blisko 2 miliardy złotych pokazała w kierunku posłów opozycji środkowy palec.

"Proszę o to, by nie było takich sytuacji jak w Pucku czy takich sytuacji, jakie niestety miały miejsce ostatnio w polskim Sejmie, żeby nie było obrażających gestów, obscenicznych, by nie było obrażających słów, by nie było obrażających zachowań" - mówił Andrzej Duda.

Zaznaczył, że jest to coś, co nigdy nie powinno mieć w polskiej polityce miejsca, i wyraził nadzieję, że w kampanii wszyscy pokażą, że w polskiej polityce na takie działania miejsca nie ma i że można ją prowadzić inaczej.