"Jakkolwiek pewne napięcie, w którym żyjemy jako wyborcy, opadnie po 12 lipca, to wydaje mi się, że w polskiej polityce nadal będzie gorąco. Nadal będzie się wiele działo" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. "Bez względu na to, który z kandydatów wygra, będzie musiało dojść do pewnych przetasowań, powyborczych rozliczeń" - dodał.

REKLAMA