Możliwość składania protestów wyborczych otwiera się dopiero z chwilą podania przez Państwową Komisję Wyborczą do publicznej wiadomości wyników głosowania - zaznaczył Sąd Najwyższy w oświadczeniu, wydanym dzień po wyborach prezydenckich, które się nie odbyły. SN podkreślił również, że uchwała wydana przez PKW 10 maja wieczorem "nie jest tożsama z uchwałą, na podstawie której następuje podanie wyników wyborów do publicznej wiadomości". Oświadczenie Sądu Najwyższego może sugerować, że nie zajmie się on stwierdzeniem ważności wyborów, które nie doszły do skutku.

