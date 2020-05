Prawo i Sprawiedliwość będzie szukać poza swoim obozem sojuszników dla przeprowadzenia powtórzonych wyborów prezydenckich w czerwcu, lipcu lub sierpniu. Konieczne będzie sięgnięcie albo po zewnętrznych ekspertów albo - co może być najtrudniejsze - przekonanie opozycji do współpracy. To najnowsze doniesienia z obozu Zjednoczonej Prawicy.

