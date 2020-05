"PKW sięga po kompetencje, które ma stosować w sytuacjach innych niż ta, z którą musiała się zmierzyć" - tak Maciej Pach, konstytucjonalista z Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, skomentował w rozmowie z Onetem uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów prezydenckich. "Nawet jeśli cel jest szczytny i PKW chce wybrnąć z obecnej sytuacji, w którą wpędzili nas politycy, nie może tego robić poza granicami prawa. To ośmiesza osoby zasiadające w PKW. To kompromitacja PKW" - podkreślił. Nazwał też postępowanie Państwowej Komisji Wyborczej "zaklinaniem rzeczywistości".

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła w przyjętej w niedzielę uchwale, że "w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów". Wskazała, że fakt ten "równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 ust. 3 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów".