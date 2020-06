Wetowanie ustaw podnoszących podatki, kwotę wolną od podatku wynoszącą 31 tys. 200 zł, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, obniżkę VAT na żywność i usunięcie biurokracji proponuje kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak w swojej "Piątce dla gospodarki".

Wybory prezydenckie 2020. Kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich Krzysztof Bosak w Sali Kolumnowej Sejmu w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Bosak przekonywał na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie, że po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa Polska potrzebuje dobrego programu, który na nowo ożywi gospodarkę i "uwolni energię drzemiącą w Polakach", pozwoli inwestować kapitał oraz zwiększać stopę inwestycji.

Ocenił, że rząd porównując sytuację gospodarczą w Polsce wyłącznie do państw Unii Europejskiej "lukruje" jej obraz. Musimy wziąć pod uwagę jeden fakt - Unia Europejska jest najbogatszym blokiem gospodarczym na świecie (...), ale zarazem rozwija się najwolniej, jest trawiona coraz większym centralizmem i nadmiarem regulacji produkowanych przez cały aparat administracyjny - mówił polityk. Zwrócił też uwagę, że Unia na tle szybko rozwijających się gospodarek świata staje się "skansenem gospodarczym", w którym Polska od lat pełni "rolę peryferyjną". Zapowiedział, że on i jego partia chce tę sytuację zmienić.

Cytat Przedstawiam pięć punktów, będących podsumowaniem ostatnich miesięcy naszej pracy, pracy krytycznej nad programami rządu i pozytywnej nad proponowaniem rozwiązań Krzysztof Bosak

W punkcie pierwszym swojego planu Bosak zapowiedział, że jako prezydent nie podpisze żadnych ustaw podnoszących podatki i zmieniających sposób organizacji systemu podatkowego na niekorzyść pracowników i przedsiębiorców. Argumentował, że będzie to skutkowało "większą ilością pieniędzy w kieszeniach Polaków", którzy będą mogli wydawać je zgodnie ze własnymi preferencjami.



Punkt drugi zaprezentowanego planu, to kwota wolna od podatku będąca dwunastokrotnością pensji minimalnej, wynosząca 31 tys. 200 zł. Bosak ocenił, że Polska ma jedną z najniższych kwot wolnych od podatku w Europie. Zmieńmy to - niech polska gospodarka stanie się nowoczesna, niech system fiskalny nie drenuje tych, których wydatki konsumpcyjne mają największy udział w koszyku dóbr - przekonywał. To kontrpropozycja względem socjaldemokratycznego programu realizowanego przez partię rządzącą. Zamiast zwiększania skali redystrybucji społecznej, pozostawienie pieniędzy w kieszeniach podatnika - przekonywał.



W punkcie trzecim Bosak zapowiedział wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców. Jak uzasadniał, mikro i mali przedsiębiorcy często "uginają się pod ciężarem" zusowskich składek. Przedsiębiorcy są gotowi płacić podatki, rozumieją, że państwo trzeba utrzymać, ale ZUS jest niewspółmiernie wysoki, szczególnie, gdy przedsiębiorcy nie notują dochodów - zwracał uwagę Krzysztof Bosak i podkreślił, że Konfederacja jako pierwsza wnioskowała o wprowadzenie dobrowolnych składek dla przedsiębiorców.