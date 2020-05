Dwa mieszkania, w tym jedno wspólne z żoną, oszczędności w wysokości 48 tys. zł i 4,1 tys. euro oraz samochód Volvo XC70 z 2011 roku - to majątek prezydenta Warszawy i kandydata KO na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego. We wtorek prezydent Warszawy złożył oświadczenia majątkowe, które zostało opublikowane na stronach miasta.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski / Piotr Nowak / PAP

Ze złożonego oświadczenia wynika, że Trzaskowski jest właścicielem mieszkania o powierzchni 79 m kw., które odziedziczył w spadku po rodzicach. Prezydent Warszawy podał w oświadczeniu, że wartość mieszkania to "ok. 1 mln zł".

Drugie mieszkanie, którego właścicielami są Trzaskowski i jego żona (małżeńska wspólność ustawowa), ma powierzchnię 103,5 m kw. - łączna powierzchnia lokalu to 126,22 m kw. Wartość tego mieszkania to - według Trzaskowskiego - 930 tys. zł. W oświadczeniu wspomina on też, że ta nieruchomość obciążana jest hipoteką, ale złożono już wniosek o jej wykreślenie w związku ze spłatą kredytu hipotecznego.

Ponadto prezydent Warszawy ma oszczędności w wysokości 48 tys. zł oraz 4,1 tys. euro.

Wartościowe mienie ruchome, którym dysponuje, to samochód Volvo XC70 z 2011 roku, a także meble antyczne, które są spadkiem po rodzicach. Trzaskowski w oświadczeniu - w punkcie dotyczącym mienia ruchomego - informuje też, że obecnie toczy się postępowanie w sprawie spadku po jego zmarłej w zeszłym roku matce.

W oświadczeniu prezydent Warszawy podał również swoje przychody za 2019 r. Przychód, jaki osiągnął z urzędu m.st. Warszawy, w zeszłym roku wyniósł 151 837,59 zł. Przychód z tytułu umowy najmu mieszkania wyniósł w 2019 r 50 647,70 zł. Za wykłady w Collegium Civitas jego przychody wyniosły w zeszłym roku 46 152 zł.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO ZNAJDZIECIE <<< TUTAJ >>>

Z tytułu praw autorskich Trzaskowski otrzymał z ZAiKS-u w 2019 r. 17 700,28 zł. Wymienia też Związek Artystów Wykonawców "STOART", z którego przychód za 2019 r to 2460,34 zł. Z oświadczenia wynika też, że prezydent Warszawy zarobił w Polskim Radiu S.A. w zeszłym roku 45 zł.

Z innych informacji podanych w oświadczeniu majątkowym wynika, że nie posiada on żadnych papierów wartościowych, ani nie posiada żadnych udziałów w spółkach handlowych. Nie posiada też akcji w spółkach handlowych. Nie nabywał też żadnego mienia od spółek Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego, ani komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego.

Rafał Trzaskowski nie prowadzi działalności gospodarczej, ani nie zarządza nią. Nie zasiada we władzach spółek handlowych, spółdzielni, ani fundacji prowadzących dzielność gospodarczą. Nie ma obecnie zobowiązań pieniężnych, w tym kredytów i pożyczek, o wartości wyższej niż 10 tys. zł.

Rafał Trzaskowski podaje też w oświadczeniu majątek swojej żony. Według oświadczenia ma ona umowę dożywocia dotycząca kawalerki o powierzchni 38 m kw. - o szacowanej wartości 350 tys. zł oraz współwłasność - połowę - działki o wartości 70 tys. zł.

Rafał Trzaskowski jest kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Polski, popartym dotąd przez zarządy trzech pozostałych partii Koalicji Obywatelskiej - Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych. Jego kandydaturę muszą jeszcze zatwierdzić rady krajowe dwóch pierwszych ugrupowań. Wcześniej w wyborach wyznaczonych na 10 maja kandydatem PO była Małgorzata Kidawa-Błońska.