"Andrzej Duda powinien zastanowić się nad rezygnacją z kandydowania" – stwierdził rywal walczącego o reelekcję prezydenta, Władysław Kosiniak-Kamysz. "To Jacek Kurski jest ważniejszy dla prezesa Kaczyńskiego, a przecież jego zdanie tylko się liczy" - dodał szef Polskiego Stronnictwa Ludowego. W ten sposób odniósł się do informacji, że Jacek Kurski wraca do zarządu TVP.

REKLAMA