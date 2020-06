Stoimy po stronie demokratycznego państwa i wartości konstytucyjnych. Oczekujemy poważnej debaty pomiędzy kandydatami, którzy weszli do II tury wyborów prezydenckich. Wiemy, że moi wyborcy zachowają się przyzwoicie - oświadczył prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz / Radek Pietruszka / PAP

My stoimy, ja stoję po stronie demokratycznego państwa, wartości konstytucyjnych, wartości jakie za sobą niesie to wszystko, co wiąże się z przyzwoitością i ta przyzwoitość musi nam towarzyszyć do ostatniego dnia - oświadczył Kosiniak-Kamysz na konferencji po obradach NKW PSL.

Jak dodał, "oczekujemy debaty, poważnej debaty tych, którzy weszli do drugiej rundy". Debata o przyszłości Polski powinna być wyrazem szacunku dla wyborców - mówił i podkreślił, że takiej debaty zabrakło przed I turą. Ta debata jest nieodzowna przed II turą i do takiej debaty pomiędzy dwoma kandydatami, którzy znaleźli się w II turze wyborów wzywamy i takiej debaty oczekujemy - podkreślał.

Wiem, że dla moich wyborców to będzie na pewno bardzo ważne i wiem o tym, że zachowają się przyzwoicie - zapewnił.

Dopytywany, czy PSL i on sam wskażą konkretnego kandydata, Kosiniak-Kamysz powtórzył, że stoi po stronie demokratycznego państwa prawa, a esencją demokracji jest przedstawianie wizji, programu dla Polski i obieranie kierunku, w jakim powinna ona iść.

Kosiniak-Kamysz z poparciem stronnictwa

Wicemarszałek Sejmu, sekretarz NKW PSL Piotr Zgorzelski powiedział, że podczas kilkugodzinnych obrad Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL Kosiniak-Kamysz uzyskał pełne poparcie kierownictwa stronnictwa.

Wyraziliśmy słowa uznania i szacunku wobec prezesa PSL - powiedział Zgorzelski.

Dzisiaj chcę przeciąć wszelkie spekulacje - Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał pełne, 100 procentowe poparcie całego kierownictwa, całego NKW PSL. Dziękujemy serdecznie prezesie - dodał.

W niedzielnych wyborach prezydenckich Władysław Kosiniak-Kamysz zdobył 2,36 proc. głosów.