Do piątku pracownicy Poczty Polskiej będą doręczać pakiety wyborcze dla mieszkających w Baranowie (woj. wielkopolskie) i w gminie Marklowice (woj. śląskie), gdzie wyborcy zagłosują wyłącznie korespondencyjnie - poinformowała spółka. W sumie pakiety ma otrzymać ponad 6 tys. osób.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

"W Baranowie (woj. wielkopolskie) i w gminie Marklowice (woj. śląskie) wyborcy zagłosują wyłącznie korespondencyjnie. Pracownicy Poczty Polskiej wczoraj rozpoczęli roznoszenie pakietów wyborczych do ponad 6 tys. mieszkańców, którzy zdecydowali się na wzięcie udziału w wyborach korespondencyjnych. Pakiety będą doręczane do piątku" - poinformowała w czwartkowym komunikacie Poczta Polska.

Jak przekazano, do czerwonych skrzynek pocztowych można wrzucać wypełnione pakiety wyborcze wyłącznie do piątku 26 czerwca. Na odbiór z placówki pocztowej zaawizowanej przesyłki z pakietami wyborcy mają tylko jeden dzień.



"W Baranowie uprawnionych wyborców jest ponad 6 tys., z tego ok. 3,5 tys. zagłosuje korespondencyjnie. Większość pakietów została już doręczona. W Marklowicach z ponad 4,2 tys. wyborów o doręczenie pakietów poprosiło blisko 2,9 tys. osób" - czytamy.



Poczta przypomniała, że zgodnie z decyzją PKW w obu gminach - z uwagi na wysoki wskaźnik zachorowalności na COVID-19 - możliwe jest wyłącznie głosowanie korespondencyjne. W Baranowie z głosowania korespondencyjnego wyłączony będzie jeden obwód do głosowania utworzony na oddziale leczniczo-rehabilitacyjnym w Grębaninie.

Spółka przekazała, że pracownicy Poczty Polskiej doręczający pakiety wyborcze w Baranowie i Marklowicach zostali wyposażeni w niezbędne środki bezpieczeństwa, tj. maseczki, jednorazowe rękawiczki oraz przyłbice i środki dezynfekujące. Doręczanie pakietów odbywa się na takich samych zasadach, jak w innych miejscowościach, gdzie wyborcy zdecydowali się na wybory korespondencyjne.





Pakiet trzeba wrzucić do czerwonej skrzynki, albo dostarczyć go samemu

"Przypominamy wszystkim głosującym korespondencyjnie wyborcom, że pakiet wyborczy można wrzucić do czerwonej skrzynki nadawczej Poczty Polskiej, która znajduje się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy. W ten sposób można głosować wyłącznie do piątku 26 czerwca. Po tym terminie można zagłosować dostarczając kopertę zwrotną samemu, bądź przy pomocy innej osoby, do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu wyborów, tj. 28 czerwca" - powiedziała cytowana w komunikacie rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek.



Poczta przekazała, że pakiety wyborcze są doręczane przez dwuosobowe komisje do skrzynek adresatów, za wyjątkiem pakietów dla osób z niepełnosprawnością i przebywających na kwarantannie, które mają umieszczoną na kopercie informację "doręczenie do drzwi lokalu".



Dodatkowo, w przypadkach braku skrzynek oddawczych, ich uszkodzeniach lub braku możliwości pozostawienia pakietu w skrzynce oddawczej (np. z powodu jej przepełnienia), pakiety wyborcze są awizowane. Termin na odbiór awizowanej przesyłki z pakietem wyborczym to zgodnie z przepisami jeden dzień od daty pozostawienia zawiadomienia. Placówka pocztowa wydaje awizowane pakiety wyborcze wyłącznie w godzinach pracy placówki pocztowej.



Pakiety wyborcze są oznaczone specjalnym nadrukiem "Przesyłka Wyborcza". W środku jest karta do głosowania, Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, koperta zwrotna z napisem "Koperta na kartę do głosowania", koperta zwrotna z oznaczeniem "Przesyłka wyborcza" oraz instrukcja głosowania. Po oddaniu głosu należy zapakować kartę wyborczą do koperty zwrotnej z napisem "Koperta na kartę do głosowania", a następnie ją zakleić. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania oraz wypełnione Oświadczenie należy włożyć do koperty zwrotnej oznaczonej "Przesyłka wyborcza".