Przerwa w kampanii wyborczej. W związku z pogrzebem papieża Franciszka i sobotnią żałobą narodową w Polsce kandydaci w wyborach prezydenckich nie planują tego dnia aktywności kampanijnych.

Plakaty wyborcze Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego / Piotr Hukało / East News

Kandydaci na prezydenta zawieszają kampanię wyborczą z powodu żałoby narodowej w Polsce.

Żałoba narodowa ogłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę w związku z pogrzebem papieża Franciszka obowiązuje w sobotę.

Żałoba narodowa w Polsce wprowadzona na podstawie ustawy, flagi na budynkach publicznych są opuszczane do połowy masztu.

Życie publiczne w Polsce w okresie żałoby narodowej jest bardziej powściągliwe, ale nie jest to dzień wolny od pracy. Poniżej szczegóły!

Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta Andrzeja Dudy, w sobotę - na kiedy zaplanowano pogrzeb papieża Franciszka - obowiązuje dzień żałoby narodowej. Żałoba kończy się o północy w nocy z soboty na niedzielę.

Trzaskowski i Nawrocki wrócą w niedzielę

Kandydaci na prezydenta na czas żałoby zawieszają kampanię wyborczą. Żadnych aktywności kampanijnych nie planuje w sobotę Rafał Trzaskowski (KO). W niedzielę wznowi kampanię wiecem na Placu Wolności w Poznaniu. Według jego sztabu będzie to pod względem frekwencji duże wydarzenie.

Kampanii w sobotę nie będzie prowadził też popierany przez PiS Karol Nawrocki. Tego dnia będą trwały przygotowania do jego niedzielnej konwencji wyborczej, która odbędzie się w Łodzi.

Kandydat Trzeciej Drogi, marszałek Sejmu Szymon Hołownia w sobotę będzie uczestniczył w pogrzebie papieża Franciszka. W tym dniu jego sztab wstrzymuje się od wszelkiej aktywności wyborczej.

Sztab kandydata partii Razem Adriana Zandberga także uwzględnił fakt obowiązującej w sobotę żałoby narodowej. Natomiast w niedzielę poseł spotka się z młodymi wyborcami podczas transmisji live w serwisie Twitch.

Kandydatka Nowej Lewicy, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat - tak jak jej kontrkandydaci - zrezygnowała ze spotkań otwartych z wyborcami w sobotę.

Senyszyn nie obchodzi żałoby

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena, jego sztab planuje w sobotę spotkania z wyborcami w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, Chorzowie, Siemianowicach Śląskich oraz w Katowicach. PAP nie otrzymała odpowiedzi od sztabu Mentzena, czy planuje zmiany w kampanii w związku z żałobą narodową.

Joanna Senyszyn pytana o sobotnie plany w ramach kampanii powiedziała, że nie ma zaplanowanych wydarzeń, jednak - jak podkreśliła - nie obchodzi tego dnia żałoby. Jak dodała, ostatnią żałobę obchodziła po śmierci swojego męża.

Papież Franciszek zmarł w poniedziałek o godz. 7.35 w wieku 88 lat. Uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka rozpoczną się w sobotę na placu Świętego Piotra w Watykanie o godz. 10. Po mszy na placu Świętego Piotra trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zostanie pochowany zgodnie ze swoją wolą.

Co oznacza wprowadzenie żałoby narodowej?

Podstawą prawną wprowadzenia żałoby narodowej jest ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Zgodnie z nią żałobę narodową może wprowadzić prezydent w drodze rozporządzenia, które powinno określać przyczyny wprowadzenia oraz czas trwania żałoby narodowej, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz przyjęte w tym zakresie zwyczaje.

W Polsce, kiedy ogłaszana jest żałoba narodowa, życie publiczne przybiera bardziej powściągliwy charakter. To czas, kiedy flagi państwowe na budynkach publicznych są opuszczane do połowy masztu, aby okazać szacunek i pamięć. Chociaż nie jest to wymóg, flagi mogą być również przepasane czarnym kirem jako symbol żałoby.

W okresie żałoby narodowej często dochodzi do odwołania imprez masowych, w tym koncertów, wydarzeń sportowych czy innych dużych zgromadzeń. Telewizje i stacje radiowe dostosowują swoje ramówki, ograniczając emisję programów rozrywkowych, aby oddać hołd i zachować powagę chwili.

Mimo ogólnokrajowego charakteru żałoby, nie jest to dzień wolny od pracy. Życie codzienne toczy się dalej - urzędy, sklepy czy kina pozostają otwarte. Również osobiste uroczystości, takie jak komunie czy wesela, mogą odbywać się jak zaplanowano.