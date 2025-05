Nie wszyscy wiedzą, że można głosować poza miejscem zamieszkania. Wystarczy jeden dokument - zaświadczenie o prawie do głosowania. Uwaga: wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 15 maja. Potem szansa przepadnie.

Ostatnie dni na składanie wniosków przez wyborców

Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz uzyskać tylko do 15 maja.

Z nim zagłosujesz w dowolnym lokalu - w Polsce, za granicą, nawet na statku.

Nie będziesz w domu 18 maja? Zobacz, co zrobić, by nie stracić prawa do głosu.

Głosujesz poza domem? Musisz mieć ten dokument

Jeśli w dniu wyborów prezydenckich, 18 maja 2025 r., nie będziesz w swoim miejscu zameldowania lub po prostu nie wiesz, gdzie dokładnie wtedy się znajdziesz, możesz zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w Polsce, za granicą lub nawet na statku morskim. Warunek? Musisz najpóźniej do środy 15 maja uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.

O wydanie zaświadczenia można wystąpić w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Wystarczy podać swoje imię (imiona), nazwisko i numer PESEL. Zaświadczenie działa jak przepustka - możesz z nim oddać głos gdziekolwiek. Ale pamiętaj: zgubienie dokumentu oznacza brak możliwości głosowania. Nie da się go wyrobić ponownie.

Jeśli planujesz udział również w ewentualnej II turze głosowania, masz więcej czasu - wniosek o wydanie zaświadczenia na tę turę można składać do 29 maja.

Zmiana miejsca głosowania - alternatywa dla stałych wyborców

Jeśli wiesz, gdzie będziesz w dniu wyborów, ale nie będzie to Twoje stałe miejsce zamieszkania, możesz również złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Termin? Ten sam - do 15 maja.

Wniosek możesz złożyć:

osobiście, w urzędzie gminy,

na piśmie z własnoręcznym podpisem,

elektronicznie - przez gov.pl, używając podpisu zaufanego lub kwalifikowanego.

W dokumencie należy podać: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, obywatelstwo oraz dokładny adres przebywania w dniu wyborów.

Osoby, które zmienią miejsce głosowania, zostaną automatycznie skreślone z dotychczasowego spisu wyborców. Co ważne - nowy wpis obowiązuje również w II turze.

Kto jeszcze musi zadbać o wpis lub zaświadczenie?

O szczególną uwagę proszeni są:

osoby, które nie wiedzą, gdzie będą w dniu głosowania,

wyborcy przebywający za granicą, ale chcący głosować w Polsce,

pacjenci szpitali i mieszkańcy DPS-ów,

osoby osadzone w zakładach karnych i aresztach,

obywatele przebywający na statkach morskich.

Osoby stale mieszkające za granicą, które w dniu wyborów będą przebywać w Polsce, również muszą złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania - do 15 maja.

Twoja ostatnia szansa

Pamiętaj - to ostatnia szansa, by zagłosować tam, gdzie będziesz w dniu wyborów. Zaświadczenie to Twój głos - bez niego nie zagłosujesz, jeśli nie jesteś w spisie.

To nasza odpowiedzialność, aby zadbać o możliwość zagłosowania. Zachęcam wszystkich do aktywnego działania i pobrania zaświadczenia. Każdy głos ma znaczenie dla przyszłości naszego kraju - podkreślił minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak.