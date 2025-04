Hołownia zapowiedział, że jego sztab będzie się domagał zaproszenia dla wszystkich kandydatów.

Debatę między prowadzącymi w sondażach kandydatami na prezydenta: Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim chce transmitować pięć telewizji: TVP, TVN24, Polsat News, TV Republika i telewizja wPolsce24.

To Trzaskowski zaprosił Nawrockiego

Debatę, która miałaby się odbyć w najbliższy piątek 11 kwietnia o godz. 20 w Końskich (Świętokrzyskie), zaproponował w środę kandydat KO Rafał Trzaskowski popieranemu przez PiS Karolowi Nawrockiemu.

"Panie Karolu Nawrocki, słyszę, że chce pan debatować. Zapraszam, tylko ostrzegam, trzeba będzie odpowiadać na pytania dziennikarzy. Już w najbliższy piątek o godz. 20 czekam na pana w Końskich. Wystarczy panu odwagi?" - powiedział Trzaskowski w filmie opublikowanym na portalu X.

Filmik opatrzył wpisem: "Piątek. 11 kwietnia. Godz. 20.00. Uczciwe zasady, największe telewizje. Czekam. Odwagi, Panie Nawrocki".

Nawrocki wyraził gotowość do debaty, ale postawił warunek: "udział mają wziąć wszystkie telewizje". (...) Także te, które nie mogą Panu zadawać pytań na konferencjach. Szczegóły niech dogadają sztaby" - napisał na platformie X Nawrocki.

Zamieszanie w sztabach

Paweł Szefernaker, który kieruje sztabem Karola Nawrockiego, zaprosił w środę na rozmowy Wiolettę Paprocką-Ślusarską - szefową sztabu Rafała Trzaskowskiego.

Sztabowcy mieli ustalić zasady ewentualnej debaty telewizyjnej między kandydatami na prezydenta w Końskich (Świętokrzyskie).

Paprocka na to spotkanie jednak nie przyszła. Szeferneker proponuje, by do spotkania doszło w czwartek w południe w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie. "

Z opublikowanego we wtorek sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory prezydenckie obywały się w najbliższą niedzielę, w pierwszej turze największym poparciem cieszyłby się kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski - 38,3 proc.

Na drugim miejscu znalazłby się popierany przez PiS kandydat Karol Nawrocki - 20,1 proc.

Ostatnie miejsce na podium, zająłby kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, na którego swój głos chce oddać 18,8 proc. badanych.