Do 5 maja włącznie można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego w tegorocznych wyborach prezydenckich. Jak można to zrobić i kto jest do tego uprawniony?

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Kto może zagłosować korespondencyjnie?

Z prawa do głosowania korespondencyjnego mogą skorzystać m.in. wyborcy z niepełnosprawnością lub osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.



Kolejna grupa, która może głosować korespondencyjnie, to osoby które podlegają obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. W ich przypadku zamiar głosowania korespondencyjnego należy złożyć najpóźniej do 13 maja. Jeżeli wyborca będzie podlegał kwarantannie lub izolacji po 13 maja, zamiar takiego głosowania może złożyć najpóźniej do 16 maja.

Jak złożyć wniosek o głosowanie korespondencyjne?

Głosować korespondencyjnie można jedynie w kraju. Wniosek w tej sprawie wyborca może złożyć ustnie, pisemnie z własnoręcznym podpisem, drogą elektroniczną (przy użyciu strony internetowej gov.pl) lub telefonicznie (w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz m.in. wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie).

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu wydanego przez organ właściwy do orzekania o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W przypadku składania wniosku ustnego, wyborca z niepełnosprawnością musi dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności do urzędu gminy. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza wyborczego.

Co zawiera pakiet do głosowania korespondencyjnego?

Nie później niż na sześć dni przed dniem głosowania wnioskujący wyborca powinien otrzymać pakiet wyborczy dostarczony mu do rąk własnych przez przedstawiciela Poczty Polskiej.

W skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a, jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna II tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.