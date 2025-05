Informacja jeszcze przed końcem ciszy wyborczej

Małgorzata Paprocka wcześniej przekazała, że prezydent domaga się przedstawienia informacji przez szefa ABW jeszcze przed rozpoczęciem ciszy wyborczej.

Szefowa Kancelarii Prezydenta mówiła, że w domenie publicznej krążą bardzo niepokojące informacje, które noszą znamiona bardzo poważnych niezgodności z porządkiem prawnym i działań nielegalnych.

Podkreśliła, że w ocenie prezydenta Andrzeja Dudy te działania muszą zostać wyjaśnione i musi być to proces transparentny.

To jest interes nie tylko 13 kandydatów zarejestrowanych, startujących w wyborach prezydenckich, ale jest to interes Rzeczypospolitej, jest to interes nas, wszystkich obywateli, tak aby prezydent został wybrany w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości i zastrzeżeń - powiedziała Paprocka.

Wskazała, że mając to wszystko na uwadze, prezydent zobowiązał ją do wystąpienia w trybie art. 18. ust 2 ustawy o ABW i Agencji Wywiadu do szefa ABW z prośbą o niezwłoczne przedstawienie informacji przez ABW informacji na ten temat.

Hołownia o podejrzanych reklamach

Podejrzane reklamy, które pojawiły się w mediach społecznościowych promowały Rafała Trzaskowskiego i atakowały jego konkurentów. Do tej sprawy odniósł się w Porannej rozmowie w RMF FM Szymon Hołownia.

Odkąd się o tym dowiedzieliśmy, Rafał Trzaskowski powinien jasno odciąć się od tych praktyk, jasno je potępić, jasno i wyraźnie powiedzieć, że nie ma z tym nic wspólnego, i że ktoś w sztabie, kto był za to odpowiedzialny, po prostu poleci - mówił Hołownia.

My nie możemy zamienić dzisiaj jednej grupy trzymającej władzę na inną grupę trzymającą władzę, czy z Pałacu Prezydenckiego, czy z innych miejsc. Jeżeli ktoś na lewo kręcił i na lewo kupował reklamy w internecie, to my musimy to wiedzieć - dodawał.

Podejrzenia ingerencji w wybory

Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK poinformował o wykryciu na Facebooku politycznych reklam, które mogły być finansowane z zagranicy i miały pozornie wspierać jednego z kandydatów, jednocześnie dyskredytując innych. "Realizowane przez konta reklamowe kampanie dotyczyły szczególnie Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena" - podają analitycy. Chodzi o treści które pojawiły się na dwóch fanpage’ach: "Stół Dorosłych" i "Wiesz Jak Nie Jest".

Analiza NASK wskazuje na możliwą prowokację. "Jej celem mogło być działanie na szkodę kandydata rzekomo wspieranego przez tego typu reklamy oraz destabilizacja sytuacji przed wyborami prezydenckimi" - czytamy w stanowisku. Dokładnie tak samo działo się kilka miesięcy temu w kilku krajach w Europie, m.in. w Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Francji czy Niemczech.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego została powiadomiona o sprawie w ubiegłym tygodniu, a pierwszy raport na temat konta pojawił się 7 maja. Jak informuje NASK, trwa ustalanie źródeł pochodzenia i finansowania kampanii.

Meta zablokowała na Facebooku reklamy polityczne. W oświadczeniu firma podkreśliła nie znalazła dowodów na zagraniczną ingerencję.

Ustalenia dziennikarzy

Wirtualna Polska napisała w czwartek, że za publikowanymi w internecie reklamami politycznymi promującymi Rafała Trzaskowskiego i atakującymi jego konkurentów stoi pracownik i wolontariusze fundacji Akcja Demokracja. Jak wskazano, prezesem fundacji jest człowiek, który jeszcze kilka tygodni temu był asystentem posłanki Koalicji Obywatelskiej.

"Pracownik fundacji pomagał zagranicznemu partnerowi w znalezieniu chętnych do wzięcia udziału w nagraniach" - podała Wirtualna Polska. Zagraniczna firma, o którą chodzi to spółka Estratos Digital GmbH. Założyć ją mieli dwaj Węgrzy: Adam Ficsor - który był ministrem ds. służb specjalnych w rządzie Gordona Bajnaia - i Viktor Szigetvaria.

Większościowym udziałowcem tej spółki jest Higher Ground Labs Fund III LP. Jak podaje OKO.press to fundusz związany z amerykańską Partią Demokratyczną. Miał powstać pierwszym zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, by wspomagać środowiska demokratyczne. Celem była mobilizacja wyborców demokratycznych.

Spółkę Estratos miał w rozmowach z Akcją Demokracją reprezentować amerykański konsultant polityczny, który jest związany z firmą PR działającą w Europie Środkowo-Wschodniej.