Uprawnionych do głosowania w niedzielnych wyborach prezydenckich jest 28 mln 943 tys. 594 osoby. Utworzono 32 tys. 143 obwody głosowania - poinformował w piątek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Zdradził też kilka ciekawostek. Ile lat ma najmłodszy kandydat, a ile najstarszy?

Wybory prezydenckie w 2020 roku / Leszek Szymański / PAP

Do udziału w wyborach prezydenckich uprawnionych jest 28 943 594 osób, głosowanie odbędzie się w ponad 32 tys. obwodów, także za granicą i na statkach.

W wyborach pracować będzie ponad 267 tys. członków komisji, w tym ponad 5 tys. za granicą.

Jak poprawnie oddać głos i czego nie zapomnieć? Sprawdź, co zrobić, by Twój głos był ważny!

Ponad 32 tysiące obwodów do głosowania

Podczas konferencji prasowej - przed ogłoszeniem ciszy wyborczej - szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przekazał dane statystyczne. Wskazał, że na potrzeby niedzielnych wyborów prezydenckich utworzono 32 tys. 143 obwody głosowania. Z tego 29 tys. 815 stałych obwodów głosowania, a odrębnych 1812. Za granicą utworzono 511 obwodów do głosowania, a także pięć na statkach.

Marciniak przekazał dalej, że najstarszy kandydat startujący w wyborach prezydenckich ma 76 lat, a najmłodszy - 38 lat, co oznacza, że średnia wieku wynosi niespełna 51 lat. Wśród kandydatów kobiety stanowią 15,38 procent.

Rekordowa liczba wyborców i komisji

Marciniak mówił, że według danych GUS liczba mieszkańców Polski to 35 mln 478 tys. 598 osób. Przy czym liczba wyborców, tj. osób uprawnionych do głosowania wynosi 28 mln 943 tys. 594 osoby - oświadczył.

32 tys. obwodowe komisje wyborcze mogą liczyć 267 tys. 350 osób. Większość z nich - 245 tys. 350 osób - została zgłoszona i powołana spośród kandydatów przedstawionych przez komitety wyborcze. Pozostałe 22 tys. zgłosiło się indywidualnie. W zagranicznych komisjach obwodowych będzie pracować 5 tys. 57 osób. Komisji wyższego szczebla, czyli okręgowych, powołano 49, a w ich skład wchodzi 307 osób.

Przewodniczący PKW dodał, że jeśli chodzi o liczbę osób głosujących korespondencyjnie, to na ten moment mają informację o 9 tys. 553 osobach. Marciniak poinformował, że wydano 333 tys. 923 zaświadczeń o prawie do głosowania, a jeżeli chodzi o liczbę wyborców głosujących przez pełnomocnika, są to 28 tys. 383 osoby.

Co musisz wiedzieć przed wejściem do lokalu?

Szef Krajowego Biura Wyborczego Rafał Tkacz przypomniał, że każdy wyborca musi mieć ze sobą dokument ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub aplikacja mObywatel. Tylko na tej podstawie komisja może wydać kartę do głosowania.

Każdy wyborca otrzymuje wyłącznie jedną kartę do głosowania - nie ma możliwości wydania duplikatu. Komisja ma obowiązek sprawdzić, czy karta jest ostemplowana pieczęcią PKW i pieczęcią komisji obwodowej, przybitą przed jej wydaniem. Wyborca musi także potwierdzić odbiór karty własnoręcznym podpisem.

Na karcie wyborczej znajduje się 13 nazwisk kandydatów ułożonych w porządku alfabetycznym. Jeden z rogów karty będzie ścięty - to ułatwienie dla osób niewidomych, przewidziane w procedurze wyborczej.

Aby głos był ważny, należy postawić znak "X" - czyli co najmniej dwie przecinające się linie - w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Postawienie znaku "X" przy więcej niż jednym nazwisku lub niepostawienie go w ogóle oznacza, że głos będzie nieważny.