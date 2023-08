We wniosku złożonym przez rząd pytanie to zostało zmienione na: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?".

Trzecie i czwarte pytania referendalne, ogłoszone przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, pozostały w niezmienionej treści. Zostały jednak zamienione miejscami.

Trzecie pytanie brzmi: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

"Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" - tak z kolei wyglądać ma ostatnie pytanie, według publikacji w mediach społecznościowych.

