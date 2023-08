Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie i posłanki zajmą się m.in. wnioskiem rządu o zarządzenie na 15 października referendum ogólnokrajowego.

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki / Marcin Obara / PAP

PiS zmieniło treść części pytań referendalnych

Zorganizowanie referendum ogólnokrajowego 15 października oznaczałoby, że odbywałoby się ono razem z wyborami parlamentarnym. W rządowym wniosku skierowanym do Sejmu określono m.in. propozycję czterech pytań referendalnych.

Cztery pytania referendalne

1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Co ciekawe, część pytań znajdujących się w rządowym wniosku ma nieco inną treść, niż te które prezentowali w mediach społecznościowych od piątku politycy Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze pytanie ogłosił w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na nagraniu przekazał on, że będzie ono brzmiało: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?". We wniosku złożonym przez rząd do Sejmu, treść pierwszego pytania zmieniono na: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?".