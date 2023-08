Gdzie jest Jarosław Kaczyński?

Prowadzący program Krzysztof Berenda dopytywał, dlaczego na wczorajszych obchodach święta Wojska Polskiego nie było Jarosława Kaczyńskiego. Rzecznik rządu powiedział, że nie ma informacji na temat absencji Kaczyńskiego, ale przekazał, że dziś wicepremier będzie w Sejmie. Będzie uczestniczył w posiedzeniu Sejmu - podkreślił i zaprzeczył, że Kaczyński zachorował.

Co z debatą Donald Tusk - Jarosław Kaczyński

W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się też temat organizacji debaty między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. Takie spotkanie próbowały zorganizować Wirtualna Polska i Onet. Przewodniczący PO miał się zgodzić na debatę, a liderzy PiS zignorować prośbę. Ciężko rozmawiać z Donaldem Tuskiem w jakiejkolwiek debacie, jeśli za wieloma jego słowami idą po prostu regularne kłamstwa. On w debatach, zapowiedziach wyborczych, np. w 2011 roku przed czy po wygranych wyborach, mówił, że nie podwyższy wieku emerytalnego, a podwyższył - tłumaczył Müller.

Dopytywany, czy w tej kampanii sztab PiS zgodzi się na debatę z Donaldem Tuskiem, odpowiadał: Z Donaldem Tuskiem, który kłamie jak najęty, nie sposób jest dyskutować.

My zaproponowaliśmy debatę z jego szefem, Manfredem Weber. Jeżeli pan Weber jest chętny, to zapraszamy - dodał. Jego zdaniem debata z Donaldem Tuskiem "nie ma sensu", bo szef PO "wielokrotnie okłamywał swoich wyborców".

"Plotki o dymisji Błaszczaka są wyssane z palca"

Nie ma absolutnie takiej decyzji, nic mi o tym nie wiadomo. To jest przykład typowego stwierdzenia, które jest wyssane z palca - mówił o plotkach o dymisji Mariusza Błaszczaka w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Piotr Müller, rzecznik rządu.

Müller zdradził też, że w planach nie ma żadnych rekonstrukcji rządu. Nie są zapowiadane, chyba, że ktoś zaliczy wpadkę - stwierdził Müller.