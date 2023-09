15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Przeprowadzone zostanie też referendum. Każdy, kto chce, by jego głos został uznany za ważny, powinien zadbać o to, by oddać go prawidłowo. O czym należy pamiętać? Przypominamy wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

Już za kilka tygodni Polacy zdecydują, kto będzie ich reprezentował w parlamencie. Wciąż jest czas na zapoznanie się z postulatami startujących w wyborach komitetów. Adresy internetowej zarejestrowanych komitetów wyborczych można znaleźć TUTAJ . Wyborcom, którzy są pewni na kogo chcą zagłosować, przypominamy, jak oddać ważny głos.

Weź ze sobą dokument

Najpierw należy znaleźć lokal wyborczy, w którym widniejemy na liście wyborców. Listę będzie można znaleźć na stronie PKW, stronie internetowej gminy czy w urzędzie gminy.

Gdy już sprawdzimy, gdzie udać się na głosowanie, sprawdźmy, czy mamy przy sobie dokument tożsamości - bez przedstawienia go komisji nie będziemy dopuszczeni do głosowania. Jeżeli korzystamy z zaświadczenia o prawie do głosowania, to też musimy mieć je ze sobą, aby komisja mogła dopisać nas do listy wyborców.

Głosowanie do Sejmu, Senatu i w referendum

W lokalu wyborczym otrzymamy trzy karty. Na jednej znajdą się listy kandydatów do Sejmu zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym (w kolejności zgodnej z wylosowanymi numerami). Druga karta będzie zawierała nazwiska kandydatów do Senatu, a na trzeciej pojawią się pytania referendalne.

Odbiór kart do głosowania obowiązkowo potwierdzasz podpisem w spisie wyborców.

Karta do głosowania na pierwszej stronie będzie opatrzona pieczęciami obwodowej komisji wyborczej oraz okręgowej komisji wyborczej.

Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy ani też odstępować komukolwiek takiej karty.

Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania.

Ważny głos. O czym należy pamiętać?

Aby nasz głos został uznany za ważny, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Znowelizowany w styczniu 2018 r. Kodeks wyborczy wprowadził nową definicję znaku X, według której są to "co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki".

Dopisek lub znak, który ma formę nieprzecinających się linii nie ma wpływu na ważność głosu. Jeśli jednak w jednej kratce jest już przez wyborcę postawiony znak X, a wyborca dokonując dopisku lub stawiając znak w innej kratce, zawrze w niej taki dopisek lub znak, który będzie zawierał przecinające się linie, to automatycznie wypełni definicję znaku X (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki), co oznaczać będzie, że wyborca postawił kolejny znak X, a to skutkuje nieważnością głosu.

Tzw. zamazanie kratki w sposób, w rezultacie którego da się wyróżnić przecinające się linie, także wypełnia definicję znaku X (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki).

Przepisy karne Kodeksu wyborczego mówią, że grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Do urny musi być wrzucona kompletna karta głosowania. Karta, której część została oderwana i niewrzucona lub wrzucona osobno, będzie uznana za nieważną.