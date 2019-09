W piątek w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej zostaną wylosowane numery list wyborczych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów do Sejmu w więcej niż w jednym okręgu wyborczym. Jak poinformowała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, w losowaniu weźmie udział dziewięć komitetów.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października / Darek Delmanowicz / PAP

W pierwszej kolejności losowane będą numery dla tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich 41 okręgach wyborczych. W dalszej kolejności poznamy numery dla list pozostałych komitetów.



We wszystkich 41 okręgach wyborczych listy zarejestrowało pięć komitetów wyborczych: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Polskie Stronnictwo Ludowe i KW Sojusz Lewicy Demokratycznej.



Listy wyborcze zarejestrowały też, ale nie w całym kraju, komitety: KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca, KW Prawica, KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów oraz KWW Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy.

Wybory parlamentarne 2019: Jak będzie wyglądać karta do głosowania?

W wyborach do Sejmu w całym kraju będzie obowiązywała jednostronicowa karta do głosowania. Na karcie będą umieszczone zarejestrowane w danym okręgu wyborczym listy kandydatów na posłów. Uchwałę w tej sprawie podjęła w poniedziałek PKW. Początkowo Komisja rozważała możliwość, by w zależności od wielkości okręgu wyborczego i liczby zarejestrowanych list kandydatów, karta do głosowania miała postać karty jednostronicowej lub broszury.



W wyborach do Sejmu Polska podzielona jest na 41 okręgów różnej wielkości. Najmniejszym okręgiem, gdzie wybiera się 7 posłów jest Częstochowa, a największym Warszawa - tu do zdobycia jest aż 20 mandatów.



Nazwiska kandydatów do Senatu znajdą się na karcie w formie pojedynczej kartki. Senatorowie wybierani są w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych.





Wybory odbędą się 13 października



Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję.