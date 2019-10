Już w najbliższą niedzielę Polacy pójdą do urn, by zagłosować na swoich przedstawicieli w parlamencie. W wyborach do Sejmu posłów wybiera się w okręgach wielomandatowych. Mandaty rozdzielane są proporcjonalnie do uzyskanego przez komitety wyborcze poparcia. W podziale mandatów uczestniczą tylko te komitety, które w skali kraju otrzymały 5 proc. głosów lub w przypadku koalicji 8 proc. głosów.

/Archiwum RMF FM

