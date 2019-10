PiS uruchomiło call center, by telefonicznie zachęcać do udziału w wyborach - poinformowała była premier, europosłanka PiS Beata Szydło. Ona i była minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska wyruszają na spotkania wyborcze. "Żeby zwyciężyć trzeba ciężko do końca pracować" - podkreśliła Szydło.

REKLAMA