Po raz pierwszy od wielu lat prowadzenia dialogu politycznego KWW Mniejszość Niemiecka spotkał się z tak dużym nasileniem nienawiści - powiedziała Zuzanna Donath-Kasiura, kandydatka do Sejmu z listy Mniejszości Niemieckiej.

Zuzanna Donath-Kasiura / Krzysztof Świderski / PAP

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Opolu Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka podsumował kończącą się kampanię wyborczą do parlamentu. Zdaniem Zuzanny Donath-Kasiury, była ona wyjątkowo agresywna.

Po raz pierwszy od wielu lat prowadzenia dialogu politycznego Komitet spotkał się z takim stopniem nienawiści zarówno do polityków, jak i do zwykłych ludzi zaangażowanych w kampanię. Zgłosiliśmy do zarządzających Facebookiem ponad 150 aktów "hejtu". Język kampanii jest zwykle językiem ostrym i jest to zrozumiałe, natomiast sprowadzenie rangi problemów regionalnych do ataków personalnych i manipulowania opinią publiczną jest niedopuszczalne, szkodliwe społecznie i karygodne - mówiła Donath-Kasiura.

Jak poinformowano dziennikarzy, na listach popierających utworzenie komitetu KWW Mniejszość Niemiecka podpisało się ponad 2500 mieszkańców woj. opolskiego. Pod listą do sejmu zebrano 10 354 podpisów, ponadto zebrano 3378 podpisów pod kandydatem do Senatu w okręgu 52 i 5629 podpisów pod kandydatem do senatu w okręgu 53. Komitet wystawia 24 kandydatów do sejmu i po jednym kandydacie do senatu w dwóch okręgach. Na liście jest 9 kobiet i 15 mężczyzn. Najmłodszy kandydat ma 30 lat, najstarszy 73 lata.

Jak powiedział Rafał Bartek, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, jednocześnie kandydat KWW MN do Senatu w okręgu Opole, w kampanię zaangażowali się sympatycy, koordynatorzy gminnych struktur towarzystwa oraz członkowie komitetu wyborczego, a jej finansowanie oparto na wpłatach samych kandydatów, sympatyków oraz dzięki zaciągniętemu i poręczanemu przez osoby prywatne kredytowi.

W ramach kampanii wydano 71 tys. ulotek, 50 tys. gazetek, 8400 plakatów i 818 banerów. W 25 lokalizacjach województwa opolskiego pojawiły się wielkoformatowe billboardy kampanijne. Po raz pierwszy KWW MN wynajął bus, który oklejony materiałami wyborczymi pokonał ponad tysiąc kilometrów w województwie opolskim. Wyprodukowano 5 spotów radiowych i 5 telewizyjnych spotów wyborczych. Zlecono też reklamy w 6 tygodnikach lokalnych. Zorganizowano 15 konferencji prasowych.

Komitet prowadzi także swoją własną stronę internetową pod adresem www.mniejszoscniemiecka.eu. Duża część kampanii prowadzona była również na portalach społecznościowych, gdzie zarówno KWW MN, jak i poszczególni kandydaci promowali program i swoje kandydatury.

Obecnie MN w polskim parlamencie reprezentuje ubiegający się o reelekcję poseł Ryszard Galla.