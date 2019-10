8 listopada ma zostać zaaprobowany kandydat opozycji na marszałka Senatu - podała w środę "Gazeta Wyborcza". "GW" w artykule na ten temat powołuje się na ustalenia liderów KO, Lewicy i PSL z pierwszego wspólnego spotkania w sprawie "paktu" w Senacie.

/ Zdjęcie ilustracyjne / arch. RMF

"Kandydat opozycji na marszałka Senatu najprawdopodobniej zostanie zaaprobowany 8 listopada, cztery dni przed inauguracyjnym posiedzeniem - ustalili liderzy opozycyjnych partii na pierwszym wspólnym spotkaniu w sprawie 'paktu' w izbie wyższej" - podała "Gazeta Wyborcza". Do spotkania opozycji w tej sprawie - według informacji gazety - doszło w poniedziałek. "Żadna wiążąca kandydatura na marszałka jednak nie padła" - czytamy w artykule.



"Gazeta Wyborcza" przytacza także słowa jednego z przedstawicieli PSL, który ocenił, że "problemem jest brak konkretnego kandydata na marszałka ze strony Koalicji Obywatelskiej". "W kuluarach wymienia się nazwiska czterech osób" - zaznacza w internecie dziennik, który informuje też, że w poniedziałek ustalono, że liderzy KO, Lewicy i PSL spotkają się w tej sprawie w czwartek, a ostateczne rozstrzygnięcia mają zapaść do 8 listopada.



"Tak naprawdę obecne trudności z wyłonieniem kandydata na marszałka Senatu wynikają nie z jakiejś niechęci ze strony SLD czy PSL, ale z walki powyborczej w Platformie Obywatelskiej i problemów z przywództwem Grzegorza Schetyny. My jesteśmy gotowi" - ocenił dla "Wyborczej" senator PSL Michał Kamiński.



Senat dla opozycji

Podział mandatów w Senacie / RMF FM

W Senacie X kadencji zasiądzie 48 senatorów PiS. 43 mandaty zdobyli kandydaci Koalicji Obywatelskiej, trzy mandaty przypadły politykom PSL-Koalicji Polskiej, a dwa przedstawicielom Lewicy. Cztery mandaty przypadły kandydatom niezależnym. Jeden z nich zdobyła Lidii Staroń. W okręgu wyborczym nr 86, obejmującym powiaty nidzicki, olsztyński, szczycieński i miasto Olsztyn, startująca z własnego komitetu Staroń rywalizowała z trzema innymi kandydatami, wśród których był popierany przez opozycję Jarosław Słoma z Koalicji Obywatelskiej, nie było natomiast kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego nieoficjalnie popierała bowiem Staroń - która, co ciekawe, przez lata należała do Platformy Obywatelskiej: wystąpiła z niej w 2015 roku, po 10 latach członkostwa. Ostatecznie niezależna kandydatka zdobyła 59,46 procent głosów i senatorski mandat. W poprzednich wyborach, przypomnijmy, PiS zdobyło w izbie wyższej parlamentu 61 mandatów.

PiS jako kandydata na marszałka Senatu wskazuje Stanisława Karczewskiego. Senatorowie opozycyjni rozmawiają na temat innych kandydatur; szczególną pozycję w tych rozmowach mają senatorowie niezależni.

Prawo i Sprawiedliwość złożyło sześć protestów wyborczych dotyczących wyborów do Senatu (okręg nr 100 Koszalin, okręg nr 75 Tychy i Mysłowice, okręg nr 12 Grudziądz, okręg nr 92 Gniezno, okręg nr 97 m.in. powiat krotoszyński i ostrowski, okręg nr 96 Kalisz). PiS wnioskował m.in. o ponowne przeliczenie głosów. Wczoraj Sąd Najwyższy rozpatrzył pierwszy z nich. Protest dotyczył senackiego okręgu numer 75. W okręgu tym mandat senatorski uzyskała Gabriela Morawska-Stanecka (Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej), która otrzymała 64 172 głosów, pokonując Czesława Ryszkę (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość), na którego głosowało 61 823 wyborców.