O północy minął termin zgłaszania kandydatów do Sejmu i Senatu przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Do urn wyborczych pójdziemy za 39 dni.

/ Archiwum RMF FM

W ostatnich godzinach przed zakończeniem rejestracji doszło do zmian w stosunku do początkowych deklaracji - najwięcej było ich w Platformie Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej.

Opozycja zawiązała pakt senacki, żeby jej kandydaci nie konkurowali ze sobą. W praktyce wygląda to tak, że Koalicja Obywatelska wystawia 74 osoby w jednomandatowych okręgach wyborczych, a więc niemal trzy czwarte wszystkich kandydatów z tej listy.

Wśród nich jest między innymi 16 dotychczasowych senatorów PO i 12 dotychczasowych posłów tej partii.

Pozostałych 26 miejsc obsadzą PSL-Koalicja Polska, Lewica i samorządowcy.

Zmiany dotyczą też list do Sejmu - ta najważniejsza jest związana z wysunięciem kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na premiera, jeśli Koalicja Obywatelska wygra wybory. Będzie ona jedynką w Warszawie, a Grzegorz Schetyna, który usuwa się w cień, wystartuje z Wrocławia. To oznacza, że obecna wicemarszałek Sejmu stoczy wyborczy bój z Jarosławem Kaczyńskim.

Z rejestracją list jako pierwsze uporało się Prawo i Sprawiedliwość, tu tak znaczących zmian nie było.

Teraz złożone dokumenty będą weryfikowane.

Prawo do zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów miało 88 komitetów wyborczych - wśród nich 30 komitetów partii politycznych i 57 komitetów wyborców, a także jeden komitet koalicyjny.

Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów.

Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców.

Na listach w wyborach do Sejmu musi znaleźć się co najmniej 35 proc. kobiet i co najmniej 35 proc. mężczyzn; wszyscy kandydaci muszą spełniać kryterium wieku - kandydatem na posła może być tylko obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów osiągnął wiek 21 lat; w przypadku kandydata na senatora jest to 30 lat.

Kandydować nie mogą m.in. osoby pozbawione praw publicznych, skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.