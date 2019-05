Dziś odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze są otwarte w godzinach od 7 do 21. Cisza wyborcza rozpoczęła się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. Zatem, jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, zakończy się ona o godz. 21. Wraz z zamknięciem lokali wyborczych startuje Wieczór Wyborczy w RMF FM i na RMF 24!

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Głosowanie może zostać przedłużone w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, czyli np. zalania lokalu wyborczego, katastrofy budowlanej, komunikacyjnej czy konieczności dodrukowania kart do głosowania. Chodzi o przeszkody, które utrudniają bądź paraliżują pracę obwodowej komisji wyborczej i wykluczają lub w poważnym stopniu ograniczają dotarcie wyborców do lokalu wyborczego.



Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Jak wskazuje Państwowa Komisja Wyborcza, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Agitować nie wolno także w internecie.



Komisja podkreśla, że zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym. Nie można eksponować symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.

Za złamanie zakazu agitacji w czasie ciszy wyborczej grozi grzywna.





Eurowybory 2019

Najwyższa grzywna: od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze, dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania. Można natomiast zachęcać do pójścia do urn wyborczych.PKW zaznacza jednocześnie, że o tym, czy coś stanowi złamanie zakazu agitacji wyborczej, mogą decydować tylko organy ścigania i sądy, a wyborca, który uzna, że naruszono ciszę wyborczą, powinien to zgłosić bezpośrednio policji lub do prokuratury.

Polacy wybiorą 52 europosłów, o 1 więcej niż poprzednio. Nową liczbę wybieranych w poszczególnych krajach europosłów ustalono przy założeniu, że w nowej kadencji europarlamentu nie będzie już brytyjskich posłów.



Wybory do Parlamentu Europejskiego rozpoczęły się już w czwartek 23 maja: państwa członkowskie UE mają w tym zakresie różne zwyczaje, w związku z tym każde z nich mogło wybrać dzień głosowania spośród czterech wskazanych - od czwartku do niedzieli.

W całej Unii Europejskiej prawo głosu ma 426 mln osób.

Po zakończeniu głosowania startuje Wieczór Wyborczy w RMF FM i na RMF 24!



Na specjalne wydania Faktów RMF FM zapraszamy co pół godziny: o 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 i 23:00.



Zarówno w czasie niedzielnego Wieczoru Wyborczego, jak i w poniedziałek, najbardziej aktualne informacje, komentarze, prognozy i symulacje znajdziecie oczywiście na RMF 24: już teraz zapraszamy na specjalne relacje na żywo!