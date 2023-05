Ukraińskie wojska straciły Bachmut. Swobodnie weszły za to na terytorium Rosji. Mijający tydzień przyniósł pewne zmiany na froncie wojny Rosji z Ukrainą. Przede wszystkim zasiał potężny strach w głowach zwykłych Rosjan.

Gen. Stanisław Koziej: Ukraińskie kontrataki na Rosję będą się powtarzać Piotr Szydłowski / RMF FM

Krzysztof Berenda rozmawia o tym z byłym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generałem profesorem Stanisławem Koziejem w naszym cotygodniowym programie Rzut na mapę.

Tematów nie brakuje. Ostatnie dni to bowiem niestety zajęcie Bachmutu przez Rosjan. Choć to niegdyś 70-tysięczne miasto jest morzem ruin, to dla Rosjan było bramą na zachód.

Generała Kozieja pytamy, czy siepacze Putina śmiało ruszą teraz na Słowiańsk i Kramatorsk, czy też może wpadną w kleszcze ukraińskich obrońców.

Porozmawiamy też o Biełgorodzie, czyli rosyjskim mieście, do którego wjechały ukraińskie wojska. To wśród Rosjan wywołało panikę. Tak samo jak uderzenia na Krasnodar i Morozowsk. Z generałem omawiamy dokładne znaczenie taktyczne tych wydarzeń, pokażemy ja na mapie i spróbujemy przewidzieć przyszłość.