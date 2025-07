Senator Lindsey Graham, bliski sojusznik Donalda Trumpa, w rozmowie z telewizją CBS ocenił, że sytuacja na froncie ukraińskim może wkrótce ulec zmianie. Jego zdaniem prezydent USA wykazuje coraz większe zainteresowanie wsparciem dla Kijowa, a w najbliższych dniach mają zostać ogłoszone nowe decyzje dotyczące pomocy wojskowej. Zdaniem polityka Władimir Putin popełnił błąd w kalkulacjach ryzyka, związanego ze zwodzeniem Stanów Zjednoczonych. "Zmusimy Putina do negocjacji" - zapowiedział Graham.

Senator Lindsey Graham: Rekordowe dostawy broni dla Ukrainy i nowe sankcje na Rosję / Shutterstock

Sytuacja dotycząca inwazji rosyjskiej się zmieni. Spodziewam się, że w najbliższych dniach zobaczymy rekordowe dostawy broni, by pomóc Ukrainie w obronie. Spodziewam się, że w nadchodzących dniach Trump będzie miał w zanadrzu cła i sankcje, jakich nie miał nigdy wcześniej. Spodziewam się w najbliższych dniach więcej wsparcia od Europy, jeśli chodzi o pomaganie Ukrainie - powiedział Lindsey Graham w rozmowie z CBS.

Donald Trump, który w ostatnim czasie krytykował Władimira Putina, zapowiedział, że w poniedziałek wyda "ważne oświadczenie" dotyczące Ukrainy i Rosji. Tego dnia w Waszyngtonie wizytę złoży też sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Trump poinformował również, że Stany Zjednoczone zawarły umowę, na mocy której uzbrojenie dla Ukrainy będzie przekazywane przez NATO, a Sojusz pokryje koszty dostaw.

Nowe sankcje i presja na Rosję

Senator Graham, wspólnie z demokratą Richardem Blumenthalem, przygotował projekt ustawy o nowych sankcjach na Rosję i jej partnerów handlowych. Zakłada on m.in. nałożenie sankcji na rosyjski sektor energetyczny i bankowy oraz cła w wysokości 500 proc. na towary z krajów, które świadomie kupują rosyjską ropę i inne surowce. Wyjątki mają dotyczyć państw wspierających Ukrainę.

Przez sześć miesięcy prezydent Trump próbował zachęcić Putina do rozmów. Ataki się nasiliły, a nie osłabły. Jednym z największych błędów popełnionych przez Putina było to, że próbował ograć Trumpa. Więc proszę obserwować - w najbliższych dniach i tygodniach będą podejmowane silne starania, by Putin zasiadł przy stole negocjacyjnym. A w przypadku tych, którzy mu pomagają (Chiny), czas kupowania taniej rosyjskiej ropy i nieponoszenia odpowiedzialności już się skończył - podkreślił Graham.

Zamrożone rosyjskie aktywa mogą wesprzeć Ukrainę

Senator Blumenthal dodał, że USA i europejscy sojusznicy są coraz bardziej zgodni co do możliwości wykorzystania około 300 miliardów dolarów rosyjskich aktywów zamrożonych na początku inwazji, by wesprzeć Ukrainę.

Moim celem jest zakończenie tej wojny. I jedynym sposobem na zakończenie tej wojny jest postawienie tych, którzy wspierają Putina, przed wyborem między amerykańską gospodarką a pomaganiem Putinowi - zaznaczył Graham.

Projekt nowych sankcji cieszy się poparciem kongresmenów obu partii w obu izbach Kongresu USA.