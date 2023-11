Żona szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy (HUR), Kyryło Budanowa, została otruta - podają ukraińskie media. Marianna Budanow żyje i przeszła pierwszy etap leczenia.

Kyryło Budanow / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Marianna Budanow, żona szefa ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanowa miała zostać otruta metalami ciężkimi. Jak informują źródła portalu Ukraińska Prawda, szkodliwe substancje znajdowały się prawdopodobnie w posiłku kobiety.

Takie substancje nie są w codziennym użytku, nie są też używane przez wojsko. To wskazuje, że najprawdopodobniej doszło do celowego otrucia - sugeruje źródło ukraińskiego portalu Babel.

Budanowa żyje i przeszła już pierwszy etap leczenia. Kiedy nagle źle się poczuła, trafiła do szpitala na badania. Wtedy potwierdzono, że kobieta została otruta.

Źródła zaznaczyły, że ponieważ żona szefa HUR jest drobna, objawy zatrucia pojawiły się u niej bardzo szybko. To prawdopodobnie uratowało jej życie. Lekarze zdążyli zareagować, zanim trucizna uszkodziła wszystkie narządy.

Razem z Marianną na badania trafiło kilku współpracowników Kyryło Budanowa, u nich również wykryto śladowe ilości trucizny.

W czerwcu 2023 roku przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Łączności Ukrainy Andrij Jusow powiedział w wywiadzie dla Ukraińskiej Prawdy, że szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Kyryło Budanow przeżył co najmniej kilkanaście zamachów na swoje życie. Nie wiadomo, czy i tym razem to on miał być celem ataku.

Ukraińskie służby wszczęły śledztwo w sprawie próby zabójstwa żony szefa Głównego Zarządu Wywiadu.

W 2021 r. Marianna Budanowa była doradcą burmistrza stolicy Witalija Kliczki ds. przeciwdziałania korupcji w polityce młodzieżowej i sporcie. Z wykształcenia jest psychologiem.