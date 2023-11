Putin będzie zwlekał z zawarciem pokoju w wojnie z Ukrainą do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych - informuje agencja Reutera. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenia w najnowszym raporcie, że sztormowa pogoda na południu Ukrainy, w tym na Morzu Czarnym, wpływa na tempo działań zbrojnych na linii frontu, ale wojska rosyjskie i siły ukraińskie kontynuują ataki lądowe. Wygrana Władimira Putina byłaby tragedią dla Ukraińców i zagrożeniem dla NATO - oświadczył sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg przed rozpoczęciem dwudniowego spotkania szefów MSZ państw NATO w Brukseli. W ukraińskim obwodzie czerniowieckim straż graniczna zatrzymała mieszkańca, który przeprowadzał nielegalnie do Rumunii mężczyzn, uchylających się od służby wojskowej - podała agencja Ukrinform. Za przejście przez granicę pobierał on od chętnych po 5 tys. euro. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczone rosyjskie pojazdy wojskowe w Kijowie / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA 23:47 Kilka grup rosyjskich dronów szturmowych nadleciało nad terytorium Ukrainę; w obwodzie chmielnickim działała obrona powietrzna - poinformowało późnym wieczorem dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy. 22:47 Putin będzie zwlekał z zawarciem pokoju w wojnie z Ukrainą do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2024 r. - stwierdził cytowany przez agencję Reutera wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu USA. 20:42 Na spotkaniu szefów MSZ sojusznicy potwierdzili determinację we wspieraniu Ukrainy na jej drodze do NATO oraz niezachwiane poparcie dla Kijowa - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg we wtorek na konferencji kończącej pierwszy dzień spotkania szefów dyplomacji państw Sojuszu w Brukseli. 19:45 Nie będzie kar dla tenisistów i tenisistek biorących udział w pokazowej imprezie zaplanowanej na najbliższy weekend w Rosji - zapowiedziały organizacje WTA i ATP. Od 1 do 3 grudnia w Sankt Petersburgu odbędzie się druga edycji turnieju Northern Palmyra Trophies. 18:40 Na Mariannę Budanową, żonę szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanowa, która została zatruta metalami ciężkimi, już wcześniej dokonywano zamachów; dwukrotnie omal nie zginęła, gdy Rosjanie ostrzeliwali budynek wywiadu, w którym mieszka wraz z mężem - poinformował portal 24tv.ua. 17:42 W Rosji coraz częściej stosowana jest psychiatria represyjna, te praktyki nie pozostały w dalekiej sowieckiej przeszłości - podkreśla portal Meduza. Serwis opisuje przypadki przymusowego leczenia za rozpowszechnianie "fałszywych informacji" o wojnie. 17:30 Marianna Budanowa, małżonka szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanowa została zatruta - przekazał rzecznik HUR Andrij Jusow, potwierdzając wcześniejsze doniesienia medialne. 17:27 Finlandia zamknie całą granicę z Rosją. Jak poinformował rząd w Helsinkach, imigranci napływający w stronę Finlandii przez Rosję nie będą mogli przekroczyć wschodniej granicy i składać podań o azyl. Przez granicę fińsko-rosyjską dopuszczalny będzie tylko przewóz towarów. Przeczytaj więcej na ten temat: Finlandia zamyka całą granicę z Rosją 15:12 W zatruciu małżonki szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryła Budanowa widać wyraźny rosyjski ślad. Awanturnicze akcje Budanowa przeciwko Rosji od dawna irytują rosyjską armię i służby specjalne - ocenił szef Centrum Badań Wojskowych i Prawnych w Kijowie Ołeksandr Musijenko. 14:31 Prezydent Maia Sandu pozbawiła obywatelstwa prorosyjskiego polityka Alexandra Kalinina, który publicznie popierał rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie, jeździł do Donbasu i zbierał pieniądze dla żołnierzy państwa agresora - informuje portal Deschide. 14:25 Estonia, Łotwa, Litwa oraz Ukraina oświadczyły, że zbojkotują rozpoczynające się w czwartek w Skopje spotkanie Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), jeśli weźmie w nim udział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Rosjanin zapowiedział swój udział w spotkaniu, a zgodę na to wyraziły też władze Macedonii Północnej. 13:12 W ostatnich dniach siły rosyjskie poczyniły dalsze niewielkie postępy w ramach prowadzonego od strony północnej ataku oskrzydlającego, którego celem jest otoczenie miasta Awdijiwka w Donbasie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. 12:48 Żona szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy (HUR), Kyryło Budanowa, została otruta - podają ukraińskie media. Marianna Budanow żyje i przeszła pierwszy etap leczenia. Zobacz również: Żona szefa ukraińskiego wywiadu została otruta. Celem mógł być jej mąż 12:47 Wygrana Władimira Putina byłaby tragedią dla Ukraińców i zagrożeniem dla NATO - oświadczył sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg przed rozpoczęciem dwudniowego spotkania szefów MSZ państw NATO w Brukseli. Jesteśmy świadkami intensywnych walk na linii frontu. Widzimy fale ataków dronami na ukraińskie miasta. Musimy być przygotowani na więcej walk i więcej ataków z powietrza na ukraińskie miasta. Czyni to jeszcze ważniejszym utrzymanie wsparcia dla Ukrainy przez sojuszników w NATO - powiedział Stoltenberg. Pytany, czy dostrzega szansę na znaczące zmiany sytuacji na froncie, odpowiedział: "Jestem ostrożny w prognozach, ponieważ wojny w swojej naturze są nieprzewidywalne. Odwaga, determinacja i zdolności ukraińskich sił zbrojnych wywarły wrażenie na całym świecie. Kiedy ta inwazja się rozpoczęła, obawialiśmy się, a wielu ekspertów było przekonanych, że Ukraina upadnie w kilka tygodni, a Kijów znajdzie się pod kontrolą Rosi w ciągu kilku dni. Tak się nie stało. Ukraińcy zdołali odeprzeć rosyjskie wojska. (...) Niezależnie od tego, że linia frontu się nie zmieniła w ostatnim czasie, to Ukraińcy byli w stanie zadać ciężkie straty siłom rosyjskim". 09:30 W ukraińskim obwodzie czerniowieckim straż graniczna zatrzymała mieszkańca, który przeprowadzał nielegalnie do Rumunii mężczyzn, uchylających się od służby wojskowej - podała agencja Ukrinform. Za przejście przez granicę pobierał on od chętnych po 5 tys. euro.



Mężczyzna został zatrzymany, gdy wiózł samochodem pod granicę dwóch mężczyzn w wieku poborowym - mieszkańców obwodów zaporoskiego i mikołajewskiego. Każdy zapłacił po 5 tys. euro za możliwość przeprowadzenia przez granicę na stronę rumuńską.



09:26 Amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenia w najnowszym raporcie, że sztormowa pogoda na południu Ukrainy, w tym na Morzu Czarnym, wpływa na tempo działań zbrojnych na linii frontu, ale wojska rosyjskie i siły ukraińskie kontynuują ataki lądowe. Jak odnotowują analitycy, porywiste wiatry i opady śniegu nawiedziły wybrzeża okupowanego Krymu i obwodu chersońskiego, a także znaczną część obwodu odeskiego. Wielu mieszkańców pozostało bez prądu. Ukraińska marynarka wojenna przekazała, że z powodu groźnej pogody na Morzu Czarnym Rosja musiała wycofać do baz swoje okręty wojenne, przenoszące pociski rakietowe. Kilka źródeł poinformowało, że na wybrzeżu uszkodzone są linie kolejowe, co może mieć konsekwencje logistyczne dla wojsk rosyjskich na okupowanym Krymie i południu Ukrainy. "Mimo trudnych warunków pogodowych siły rosyjskie i ukraińskie kontynuują na Ukrainie ataki lądowe, choć w nieco wolniejszym tempie, z powodu śniegu i słabej widoczności" - relacjonuje ISW. Zobacz również: Protest polskich przewoźników. Wołodymyr Zełenski zabrał głos Karol Żak