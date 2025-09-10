Rosja przeprowadziła w nocy z wtorku na środę kolejny zmasowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów - poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w całym kraju, w tym w zachodniej części przy granicy z Polską.

Zniszczenia wojenne w Ukrainie / Alena Salomonova / PAP

"Poruszający się z dużą prędkością cel w obwodzie sumskim, kieruje się na zachód, w stronę Ochtyrki" - napisały Siły Powietrzne w komunikatorze Telegram. Kilka minut później wojsko poinformowało o nowych rakietach nad Ochtyrką w obwodzie sumskim i Bałakliją w obwodzie charkowskim.

O godz. 5.30 (4.30 czasu polskiego) Siły Powietrzne przekazały informację o grupie rakiet manewrujących lecących w kierunku obwodu lwowskiego przy granicy z Polską. Ok. 10 minut później wojsko przekazało, że grupa rakiet manewrujących została zauważona nad południową częścią obwodu sumskiego (północny wschód Ukrainy) i nad północną częścią obwodu połtawskiego (wschód kraju). Rakiety leciały na południowy zachód, w stronę obwodu czerkaskiego - dodano.

O godz. 6.13 (5.13 czasu polskiego) rakiety manewrujące atakowały Kijów, Winnicę i Żytomierz.

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone.

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała, że na kilku polskich lotniskach zawieszono ruch w nocy z wtorku na środę z powodu "nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".