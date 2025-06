​Niepokojące wieści napływają z ukraińskiego frontu. Powołując się na analityków, ukraińskie media przekazały informacje o zajęciu przez rosyjską armię wsi Kostiantyniwka w strefie przygranicznej w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy. "Rosjanie zbliżają się do Sum, jednak nie mają zasobów koniecznych do zdobycia tego miasta" - przekazano.

Ukraińscy żołnierze / Viacheslav Madiievskyi / PAP

To już 11 lat, jak Ukraina walczy z rosyjską agresją. Do 2022 roku Kreml prowadził operację wymierzoną w integralność terytorialną Ukrainy pod fałszywą flagą. Na wschodzie kraju powstały separatystyczne republiki prorosyjskie w Doniecku i Ługańsku. Wojna weszła na nowy poziom 24 lutego 2022 roku, gdy Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie "specjalnej operacji" w Ukrainie. W praktyce oznaczało to pełnoskalowy atak na Ukrainę.

Złe wieści z frontu

Najnowsze doniesienia z frontu prowadzonych walk między Rosjanami a ukraińską armią nie napawają optymizmem.

Ukraiński projekt analityczny DeepState przekazał informacje z obwodu sumskiego. "Sytuacja na północy obwodu sumskiego (przy granicy z Rosją) nadal pogarsza się ze względu na ciągłą presję ze strony wroga i dużą liczbę piechoty. Nasi żołnierze zauważają, że po pokonaniu skoncentrowanych sił przeciwnika, bardzo szybko nadchodzi on z nowymi siłami i (Ukraińcom) ledwie udaje się je niszczyć" - poinformowano.

Według tych danych Rosjanie zajęli Kostiantyniwkę, wieś położoną przy trasie do Sum. Potwierdzenia natomiast wymaga sytuacja we wsiach, które także mogły już zostać zdobyte przez siły przeciwnika. To Kindratiwce, Wodołahach i Ołeksijiwka.

"Natarcie wroga"

"Wróg stawia na próbę przebicia się w kierunku wsi Chotiń, gdzie rozmieszczono dużą liczbę piechoty i istnieje mniej przeszkód, aby zbliżyć się do (tej miejscowości). Jeśli chodzi o natarcie wroga, zagrożeniem byłoby osiągnięcie przez niego odległości 20-25 kilometrów (do Sum), co pozwoliłoby dronom FPV na dotarcie do (tego) miasta" - podkreślił DeepState w komunikatorze Telegram.

Telegram

Analitycy zaznaczyli także, że na odcinku kursko-sumskim wojska ukraińskie narzekają na brak personelu niezbędnego do powstrzymywania przeciwnika.

Prognoza ISW

Z kolei ukraińskie media omawiają najnowszy raport amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), który również uważa, że rosyjskie wojska dążą do zbliżenia się do Sum. "Rosjanie prawdopodobnie zamierzają nasilić uderzenia dronami i artylerią na miasto, by kontynuować przesuwanie się w kierunku Sum, a w przyszłości planują przeprowadzenie operacji ofensywnej w celu zajęcia miasta" - czytamy.

Jak zauważa portal RBK-Ukraina, amerykańscy analitycy sugerują, że rosyjskie wojska nie będą w stanie w krótkiej i średniej perspektywie czasowej zająć Sum. "Od lipca 2022 roku nie udało im się opanować żadnego miasta ukraińskiego liczącego przed wojną (na pełną skalę) ponad 100 tys. mieszkańców" - pisze portal, omawiający raport ISW.