Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji 2 lata temu zginęło 31 tysięcy ukraińskich żołnierzy. "Nie warto wierzyć, że reżim w Rosji rozpadnie się w sposób naturalny sam z siebie. To się nie wydarzy. Bez naszej pomocy jest to absolutnie nierealne" – oświadczył szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow podczas forum "Ukraina. 2024 rok". Rosjanie nie przestają atakować lewego brzegu Dniepru w pobliżu Chersonia. Ukraińska armia twierdzi jednak, że utrzymuje swoje pozycje. W nocy Ukraińcy zestrzelili sześć dronów i dwa pociski przeciwradarowe Ch-31P. Rosjanie trafili rakietami i zniszczyli stację kolejową w Konstantynówce w obwodzie donieckim. Ukraina skutecznie pozbawiła Rosję inicjatywy na Morzu Czarnym, zmuszając Flotę Czarnomorską do przyjęcia postawy defensywnej i wycofania się do wschodniej części tego akwenu; umożliwiło to Ukrainie zwiększenie eksportu drogą morską do poziomów sprzed wojny - przekazał w niedzielę brytyjski resort obrony. Niedziela, 25 lutego 2024 r. to 732. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / Vladyslav Musiienko / PAP

18:32

Każdy człowiek jest dla nas ogromną stratą. 31 tysięcy Ukraińców zginęło, tylu żołnierzy zginęło w tej wojnie. Nie 300 tysięcy, ani 150 tysięcy, jak łże Putin - powiedział w Kijowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że straty wroga to 180 tysięcy zabitych żołnierzy.

16:08

Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko zapewnił, że w trakcie rosyjskiej inwazji ani jedna sztuka broni nie trafiła nielegalnie z Ukrainy do Unii Europejskiej. To rezultat działań naszych sił bezpieczeństwa - dodał szef MSW.



Ukraińska straż graniczna wraz z innymi służbami chroni północne granice Ukrainy, ale także przygotowuje się do wznowienia kontroli nad granicą i wprowadzenia europejskich praktyk zintegrowanego zarządzania granicami - podkreślił Kłymenko, przemawiając na forum "Ukraina. 2024 rok" w Kijowie.

16:01

Prezydent Andrzej Duda weźmie w poniedziałek udział w spotkaniu przywódców zagranicznych w Paryżu poświęconym pomocy dla Ukrainy. Jak podał Pałac Elizejski, robocze spotkanie ma służyć przyjrzeniu się możliwym sposobom wzmocnienia współpracy na rzecz wsparcia dla Kijowa.

15:20

Kyryło Budanow / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Nie warto wierzyć, że reżim w Rosji rozpadnie się w sposób naturalny sam z siebie. To się nie wydarzy. Bez naszej pomocy jest to absolutnie nierealne – oświadczył szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow podczas forum "Ukraina. 2024 rok" w Kijowie.

Zdaniem Budanowa należy pracować nad przeobrażeniem rosyjskiego reżimu i takie wysiłki już trwają.

14:37

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock uważa, że przywódca Rosji Władimir Putin nie dąży do zawarcia pokoju. W gościnnym artykule na łamach gazety "Bild" Baerbock stwierdziła, że "Putin nie chce negocjacji. Nie chce pokoju - chce podbojów".

"Rosja Putina prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie od dwóch lat. Na Ukrainie nie ma ani jednej osoby, która nie chciałaby, aby wojna się skończyła. Żeby syrena umilkła, żeby matki i ojcowie wrócili z frontu do domu. Aby dzieci znów mogły bawić się na placu zabaw" - napisała Baerbock w tekście opublikowanym z okazji drugiej rocznicy rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Minister podkreśliła, że "każdy, kto twierdzi, że dostawy broni przedłużają wojnę, sprzyja Putinowi. Ponieważ kłamstwem jest twierdzenie, że Zachód powstrzymuje Ukrainę od negocjacji".

14:19

Ukraina zaprosi ponad 160 państw na pierwszy szczyt poświęcony planowi pokojowemu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który odbędzie się wkrótce w Szwajcarii - oświadczył w niedzielę szef biura prezydenta Andrij Jermak podczas forum "Ukraina. 2024 rok" w Kijowie.

Jak podkreślił, to bardzo istotne, by przywódcy spotkali się osobiście i omówili plan, który jest od miesięcy omawiany na szczeblu ambasadorów i doradców.



14:16

W codziennej aktualizacji brytyjskiego resortu obrony napisano, że na początku wojny na Ukrainie rosyjska Flota Czarnomorska zachowywała zdolność poruszania się po całym Morzu Czarnym, w tym - co szczególnie istotne - w jego północno-zachodniej części. Jednak w efekcie ukraińskich sukcesów w użyciu asymetrycznych środków walki, takich jak różnego rodzaju pociski kierowane i łodzie bezzałogowe, Flota Czarnomorska została kilkakrotnie zmuszona do ponownej oceny gotowości do ryzyka.

Dodano, że skoordynowane ukraińskie ataki na lądzie i morzu spowodowały w Rosji wzrost świadomości zagrożeń, co zmusiło jednostki Floty Czarnomorskiej do przeniesienia swoich głównych obszarów aktywności do wschodniej części Morza Czarnego.

13:38

Brytyjski premier Rishi Sunak apeluje o zdecydowane przejmowanie rosyjskich aktywów. W artykule opublikowanym przez "The Sunday Times" szef brytyjskiego rządu wzywa też USA do przyjęcia pakietu pomocy dla Ukrainy.

Zobacz również: Rishi Sunak apeluje o odważniejsze przejmowanie rosyjskich aktywów

13:08

Połowa dostaw broni, przekazywanej Ukrainie przez zachodnich partnerów, nie dociera na czas - oświadczył w niedzielę minister obrony tego kraju Rustem Umierow. Prowadzi to do strat w ludziach i utraty terytoriów - wyjaśnił.

Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i zawsze się zmienia, obecnie wydzielenie pomocy nie odznacza jej przekazania. Jeśli to, co jest nam wydzielane, nie nadchodzi, to tracimy ludzi i tracimy terytoria - powiedział Umierow podczas forum "Ukraina. 2024 rok" w Kijowie.

Minister podkreślił, że w historii nie odnotowano jeszcze takiego przypadku, by wojna prowadzona była bez przewagi w powietrzu. Zaznaczył, że Ukraina robi wszystko, co możliwe i niemożliwe, by zwyciężyć, jednak bez dostaw uzbrojenia na czas działania na froncie są utrudnione.

10:59

Minister ds. strategicznych gałęzi przemysłu Ukrainy Ołeksandr Kamyszin powiadomił w niedzielę, że w 2023 roku przemysł zbrojeniowy tego kraju zdołał trzykrotnie zwiększyć produkcję uzbrojenia. Na Ukrainie funkcjonuje około 500 przedsiębiorstw wytwarzających broń - oznajmił przedstawiciel rządu.

Mówimy o około 100 koncernach państwowych, a także 400 firmach prywatnych. W roku 2024 zamierzamy znacząco zwiększyć produkcję amunicji - oznajmił Kamyszin. Treść wystąpienia ministra podczas forum "Ukraina. 2024 rok" przytoczyły agencja Reutera i portal RBK-Ukraina.

10:44

Rekordowa liczba Rosjan wystąpiła w ubiegłym roku o azyl w Korei Południowej - poinformowała w niedzielę amerykańska stacja CNN, powołując się na raport opublikowany przez Koreański Urząd Imigracyjny.

W ubiegłym roku o azyl w Korei Południowej zwróciło się 5750 Rosjan, co oznacza pięciokrotny wzrost w porównaniu z 1038 osobami rok wcześniej. Jest to także więcej, niż liczba wszystkich wniosków o azyl złożonych w tym kraju przez obywateli Rosji w latach 1994-2017.

10:21

W nocy 25 lutego Rosjanie trafili rakietami i zniszczyli stację kolejową Konstantynówce w obwodzie donieckim. Trafione zostały też budynki administracji i mieszkalne, a także sklepy. Jedna osoba została ranna.

09:10

Trzy osoby zginęły w ciągu ostatniej doby w rosyjskich atakach na obwody chersoński i zaporoski na południu Ukrainy oraz doniecki na wschodzie kraju - poinformowały w niedzielę władze obwodowe na Telegramie.

Jedna osoba poniosła śmierć, a sześć doznało obrażeń na skutek ostrzałów w obwodzie chersońskim. Zaatakowano m.in. miasto Chersoń, gdzie pociski trafiły w placówkę oświatową, budynki administracyjne oraz obiekt infrastruktury krytycznej - powiadomił szef regionalnych władz Ołeksandr Prokudin

08:08

Jeśli walczący na Ukrainie po stronie Rosji obywatele Bośni i Hercegowiny wrócą do kraju, mogą wykorzystać umiejętności nabyte na wojnie i stać się w przyszłości częścią rosyjskiej sieci wpływów - ostrzegł w rozmowie z PAP Denis Hadżović, dyrektor Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem w Bośni i Hercegowinie.

Bośniacki ekspert przyznał, że "chociaż dokładne dane nie są jawne, liczba tych osób prawdopodobnie nie jest duża", a ochotnicy pochodzą głównie z Republiki Serbskiej (RS) - większościowo serbskiej jednostki administracyjnej kraju.



07:50

Premier Kanady Justin Trudeau oskarżył w sobotę prezydenta Rosji Władimira Putina o zlecanie zabójstw przeciwników politycznych. Trudeau przebywał tego dnia z wizytą w Kijowie, w dniu drugiej rocznicy napaści Rosji na Ukrainę.

To, co stało się z Aleksiejem Nawalnym dowodzi, że choć Putin twierdzi, że jest silny, jest właściwie tchórzem - powiedział Trudeau odpowiadając na pytania dziennikarzy o śmierć Nawalnego, do której doszło w kolonii karnej, 16 lutego br.

Dokonywanie egzekucji swoich przeciwników politycznych, represjonowanie dysydentów z użyciem policji i armii, likwidowanie opozycji - to cechy słabeusza, a nie kogoś, kto jest pewny swojej własnej pozycji - powiedział Trudeau, którego cytowały kanadyjskie media.

07:46

Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Indii Randhir Jaiswal oświadczył w piątek, że resortowi wiadomo o indyjskich obywatelach, którzy podpisali kontrakt na wykonywanie zadań "pomocniczych" w rosyjskiej armii. Jak podkreślił, MSZ prowadzi rozmowy z urzędnikami z Rosji na temat wcześniejszego zwolnienia Indusów ze służby.

07:30

W ciągu ostatniej doby w Ukrainie doszło do 84 starć Ukraińców z Rosjanami. W nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę pociskami i dronami. Siły obronne zniszczyły dwa pociski przeciwradarowe Ch-31P i sześć dronów typu Shahed-131/136.