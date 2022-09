Samochód wiozący Wołodymyra Zełenskiego uczestniczył w wypadku drogowym w Kijowie. Prezydent Ukrainy nie jest poważnie ranny - poinformował sekretarz prasowy w administracji Zełenskiego Serhij Nikiforow. Na wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji terenach ukraińskie wojska budują i umacniają fortyfikacje, które mają służyć do obrony w razie ponownego ataku Rosjan. Wołodymyr Zełenski przyjechał z roboczą wizytą do wyzwolonego spod rosyjskiej okupacji Iziumu w obwodzie charkowskim. Najważniejsze wydarzenia z 204. dnia wojny mamy dla Was w naszej relacji minuta po minucie z 15.09.2022 roku.

Prezydent Ukrainy w Iziumie / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA 08:11 Część rosyjskich jednostek w panice uciekła z wyzwalanych przez Ukrainę obszarów obwodu charkowskiego, porzucając bardzo wartościowy sprzęt, taki jak radar rozpoznania artyleryjskiego Zoopark - podało brytyjskie ministerstwo obrony. Ukazuje to dezorganizację w odwrocie części rosyjskich jednostek i najpewniej załamanie dowodzenia w niektórych miejscach - napisano. 07:46 Władze Krzywego Rogu zarządziły częściową ewakuację mieszkańców tego miasta w środkowej Ukrainie, po wczorajszym ataku rakietowym Rosjan na tamę na rzece Ingulec. Z powodu poważnych uszkodzeń infrastruktury hydrotechnicznej jest groźba powodzi. Zobacz również: Ewakuacja w Krzywym Rogu. Iskandery spadły na tamę w rodzinnym mieście Zełenskiego 07:35 Prezydent Rosji Władimir Putin przybył do Samarkandy w Uzbekistanie, gdzie weźmie udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) i spotka się m.in. z przywódcą Chin Xi Jinpingiem - podała agencja Reutera, cytując rosyjski Interfax. Spotkanie Putina z Xi w kuluarach szczytu SzOW przewidywane jest w czwartek po południu czasu miejscowego. Tego dnia przywódcy Chin i Rosji mają również uczestniczyć w trójstronnych rozmowach z prezydentem Mongolii Uchnaagijnem Churelsuchem - podał Reuters, cytując program wizyty przekazany mediom przez rosyjską delegację. 07:19 2 osoby zginęły w ostrzale Mikołajowa, zniszczonych zostało 13 budynków. 07:02 W obecnych warunkach, kiedy w Ukrainie toczy się wojna, energia energetyczna, którą Polska będzie kupować z tego kraju, nie może być podstawą stabilizującą nasz rynek elektroenergetyczny - uważa dr hab. Mariusz Ruszel, profesor Politechniki Rzeszowskiej (PRz).



"Trzeba pamiętać, że na Ukrainie trwa wojna i jest duże ryzyko przerw w dostawach energii. Musimy brać to pod uwagę. Dlatego, w tych warunkach, ta linia nie może być podstawą stabilizującą rynek energetyczny Polski" - podkreśla Ruszel. 06:50 Pekin udziela Moskwie wsparcia politycznego i mimo inwazji na Ukrainę deklaruje zamiar pogłębiania współpracy z Rosją. Według ekspertów oba kraje łączy chęć podkopania pozycji USA na świecie, a Rosja jest dla Chin użyteczna m.in. dlatego, że wspiera ich kluczowe interesy, odwraca uwagę Zachodu, jest źródłem surowców i technologii wojskowych.



"Rosja działa jako wielki dystraktor. Odciąga uwagę USA, pozwala testować rożnego rodzaju agresywne działania na arenie międzynarodowej. Robi rzeczy, których Pekin sam by się bał podjąć. Jest w tym trochę nieprzewidywalna, ale to cena za sojusz, którą Pekin godzi się jak do tej pory płacić" - ocenia w rozmowie z PAP ekspert ds. chińskich z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) dr Michał Bogusz.



Jego zdaniem Chińczycy liczą, że prędzej czy później Moskwa osiągnie swoje cele na Ukrainie, a Europa Zachodnia nie wytrzyma kosztów sankcji i dojdzie do rozłamu pomiędzy "starą UE", a "nową" i USA. 06:13 Alarmy przeciwlotnicze w ukraińskich miastach rozlegają się cały czas, bywa, że kilka razy dziennie. Kiedy taki alarm jest ogłoszony, to w szkole natychmiast przerywana jest lekcja i wszyscy uczniowie schodzą do schronu - powiedziała wicedyrektorka ukraińskiej szkoły w Warszawie Larysa Vychivska. Ukraińskie dzieci i młodzież rozpoczęły rok szkolny tylko na tych terenach, które nie są okupowane i nie toczą się tam żadne działania wojenne. Ze względu na migracje wewnętrzne grono dzieci zostało zapisanych do nowych szkół w Kijowie czy Lwowie, a część z nich wyjechała razem z rodzinami do Polski. 05:48 Dom w miejscowości Wysokopilla w obwodzie chersońskim, w którym w trakcie okupacji mieszkali Rosjanie. 05:11 Krzywy Róg w obwodzie dniepropetrowskim po rosyjskim ostrzale. 05:06 Zełenski w środę był w Iziumie i Bałaklii, miastach wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie kraju. W Iziumie wziął udział w uroczystości podniesienia ukraińskiej flagi państwowej. Ceremonia odbyła się na głównym placu miasta z udziałem żołnierzy.



"To powtórka Buczy. Znów widzimy tortury, znów widzimy ruiny" - mówił Zełenski na odbitym od Rosjan terenie. "Żaden okupant nie zdoła zdobyć serc Ukraińców; można okupować terytorium, ale nie uda się okupować narodu" - podkreślił. 05:00 Samochód wiozący Wołodymyra Zełenskiego uczestniczył w wypadku drogowym w Kijowie. Prezydent Ukrainy nie jest poważnie ranny - poinformował sekretarz prasowy w administracji Zełenskiego Serhij Nikiforow.



"W Kijowie jakiś samochód zderzył się z samochodem prezydenta Ukrainy i pojazdami eskortującymi. Towarzyszący głowie państwa medycy udzielili pierwszej pomocy kierowcy, po czym zabrała go karetka pogotowia. Prezydent został zbadany przez lekarza, nie stwierdzono poważnych obrażeń" - napisał Nikiforow.